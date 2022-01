La ricerca via Telegram di persone con tampone positivo per ottenere il green pass sotto falso nome

C’è un nuovo passaparola su Telegram che cerca di mettere in piedi l’ennesimo tentativo per “aggirare il sistema” (è questo il titolo di un messaggio che sta circolando insistentemente). Funziona così. Mettiamo che io mi chiami M.R. e che non abbia il Covid-19. Non sono vaccinato e voglio il green pass rafforzato: come faccio? Ultimamente, si stanno diffondendo queste richieste su Telegram. M.R. potrebbe quindi entrare in contatto, mettiamo il caso, con un G.V. che invece è positivo: con la tessera sanitaria di M.R., G.V. potrebbe andare in farmacia a fare un tampone e, sfruttando il fatto che in molti casi non si chiede più la carta d’identità, risultare positivo. A quel punto, nel sistema informatico, M.R. – che in realtà è negativo – avrà un tampone positivo a suo carico. Non dovrà far altro che aspettare qualche giorno, presentarsi in farmacia, questa volta con la sua tessera sanitaria, e sottoporsi a un tampone: se nel frattempo non si è contagiato, risulterà negativo in seguito a guarigione e – quindi – potrà ottenere il Super Green Pass. Si tratta di un nuovo tentativo di truffa che cerca di aggirare in un modo ancora diverso il sistema sanitario nazionale. E su Telegram ci sono diverse chat in cui i negativi cercano persone positive nella propria città per poter effettuare questa operazione.

LEGGI ANCHE > Vendevano green pass falsi su Telegram: guardia di finanza sventa la truffa

Tampone sotto falso nome, la nuova truffa su Telegram

Abbiamo analizzato una nota chat No green pass su Telegram, con oltre 14mila iscritti.

C’è chi suggerisce anche, come si vede in questo screenshot, di eliminare il passaggio della ricerca di un utente positivo, completando le operazioni con il tampone fai da te. In questo caso, però, si cerca una certa connivenza con il proprio medico di base, che non possiamo dare affatto per scontata. Il testo di questo messaggio, comunque, sta circolando in più chat e sta diventando virale, tanto da mettere sul chi va là le forze dell’ordine.

La ricerca di tamponi positivi, comunque, è sempre la soluzione più gettonata:

Questo fenomeno è stato già segnalato alle forze dell’ordine che, a quanto pare, stanno effettuando le prime indagini in merito.