Telegram apre le porte ad una nuova funzionalità: le emoji animate

Nell’ottica comune è ormai risaputo che Telegram è il rivale più vicino di WhatsApp, ma non è ancora vicino ad essere il leader del mercato delle app di messaggistica. Negli ultimi tempi, in particolare, WhatsApp sta andando avanti a tutta velocità, recentemente vi avevamo raccontato della nuova interfaccia per i messaggi vocali, con la possibilità di riascoltarli dopo la registrazione prima dell’invio. E di tutta risposta, Telegram sta cercando di tenere il passo: questa volta con le emoji animate.

Emoji animate su Telegram: sorpasserà Whatsapp?

DigitalTrends ha segnalato un thread su Reddit da parte di esperti nel campo dello sviluppo che, fino a prova contraria, testimonierebbe il fatto che l’azienda stia progettando di aggiungere reazioni emoji animate ai messaggi. Ma di quali e quante emoji si tratta nel concreto? È altamente probabile che il numero sia 11 e lo scopo è quello di permettere agli utenti di essere più espressivi dando un’animazione alle emoji più classiche e tradizionali: il pollice in su e il pollice in giù, il cuore, il cappello da festa, la risata o il fuoco.

Considerando che oltre 10 miliardi di emoji vengono inviate ogni singolo giorno, e Telegram ha oltre 1 miliardo di download solo su Android, è sicuro sostenere che questi cambiamenti saranno senz’altro apprezzati da tutti questi utenti. Va detto, però, che per molti di questi le emoji animate potrebbero non rappresentare una novità, dal momento che la funzionalità era già presente sia su Discord che sulla più diffusa app di messaggistica di Apple iMessage.

Ma dal thread su Reddit arriva anche un altro spoiler, anzi un meta-spoiler. In che senso? Pare che la piattaforma stia anche sviluppando un nuovo formato di testo per evitare gli spoiler dei film. Uno screenshot del thread svelerebbe che – con questa nuova funzione – il testo potrebbe essere sostituito da pixel in movimento, che potrebbero aiutare gli utenti a scegliere quali messaggi vedere. Questa potrebbe essere una caratteristica utile, da cui Twitter e Instagram – portatori sani di spoiler – potrebbero prendere esempio.