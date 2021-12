Ma come fermiamo la pandemia se 140mila utenti si sono collegati a 17 canali social sequestrati per falsi green pass?

L’aggiunta della denominazione di Super Green Pass (la certificazione verde per i vaccinati con due dosi o con tre dosi, a seconda dei mesi di validità) sembra aver aperto il campo a un’altra area di business per i falsari della pandemia. Coloro che mettevano in vendita i green pass su app di messaggistica come Telegram, ad esempio, hanno alzato i prezzi per i Super Green Pass, mantenendoli più o meno inalterati – invece – per i green pass della prima ora, quelli emessi anche in seguito a un tampone negativo. La procura di Roma, avvalendosi dell’operatività della locale Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro e l’oscuramento di 17 canali (nella fattispecie, 8 canali pubblici e 9 profili privati) all’interno dei quali era possibile acquistare in maniera fraudolenta i green pass.

LEGGI ANCHE > Il sequestro di 10 canali Telegram che promettevano la vendita di falsi green pass

Super Green pass su social in vendita, la procura di Roma sequestra 17 canali

In base alle stime effettuate dagli inquirenti e ai loro approfondimento di carattere telematico, si è potuto misurare il tasso d’accesso a questo gruppo di canali in cui si vendevano green pass e super green pass su social. Circa 140mila accessi di persone che hanno contattato componenti e admin del gruppo o i profili privati per avere anche solo informazioni sull’operazione di compravendita e sulla effettiva validità delle certificazioni prodotte. Un volume di pubblico – se si considera che i canali in questione erano soltanto 17 – decisamente elevato e preoccupante, soprattutto se rapportato ai numeri dei contagi degli ultimi giorni e se si considera l’alto numero di non vaccinati in Italia che, con un super green pass falso, avrebbero la possibilità di accedere anche a luoghi pubblici dove sono previste restrizioni ancora più radicali.

Il prezzo proposto agli utenti per green pass e super green pass oscillava tra i 100 e i 500 euro. Si richiedevano anche pagamenti in criptovalute e i gestori dei canali offrivano anche delle soluzioni più economiche se ad acquistare fossero state delle intere famiglie. Un po’ come una vacanza all-inclusive.

Vale appena la pena sottolineare l’irresponsabilità di un’azione del genere in una fase storica come questa dove l’aumento dei contagi va a combaciare con il rientro in famiglia di diversi italiani per le vacanze natalizie, senza particolari restrizioni come quelle dello scorso anno.