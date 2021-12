I QAnons su Telegram se la prendono con Trump dopo che ha detto di aver fatto la dose booster

Ci sono delle cose che non ti aspetteresti mai. Tra queste, sicuramente la dichiarazione a bruciapelo di Donald Trump che ha ammesso candidamente di aver fatto la dose booster del vaccino contro il coronavirus. Il tutto nel corso di un’intervista rilasciata a Bill O’Reilly, noto conduttore dell’emittente pro-Trump Fox News. A Dallas, durante una tappa di The History Tour, Trump non ha avuto timore di un gruppo di contestatori convintamente no-vax che hanno ululato al momento della sua dichiarazione. Ma gli effetti di questa sua dichiarazione non sono stati soltanto offline, ma si sono fatti sentire anche in rete, lì dove cova il nucleo più solido del consenso nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Trump e dose booster, la reazione dei complottisti di QAnon su Telegram

Su Telegram, dove è sempre stata molto frequentata la discussione dei seguaci di Trump e di coloro che fanno parte della setta di QAnon (il famoso gruppo che sostiene di essere l’ultimo baluardo a contrastare un presunto complotto democratico contro Donald Trump), gli utenti sono impazziti. Soprattutto quelli che – all’interno delle chat dedicate – si definivano “purosangue” (con una sorta di citazione à la Harry Potter), ovvero non vaccinati. Trump, anche se ha avuto il coronavirus, anche se si è sottoposto a tre dosi di vaccini è sempre stato una sorta di modello – a questo punto inspiegabilmente – per coloro che ritengono che il covid-19 sia tutto un complotto o per coloro che sono contrari a ogni forma di vaccinazione. Una sorta di fate come dico, ma non fate come faccio, insomma.

Tra le altre cose, è stato diffuso anche un sondaggio su Telegram, in un canale di QAnon: «Ora che il presidente Trump ha avuto la dose booster, ti senti a tuo agio nel ricevere un vaccino o la dose booster stessa?». Al sondaggio hanno risposto 18mila persone e il 97% ha confermato la sua intenzione di non vaccinarsi. Altri influencer legati a QAnon hanno parlato di questa affermazione come di un suicidio politico. Insomma, la rete – che tanta responsabilità ha avuto nell’assecondare il consenso intorno a Trump – sembra rivoltarsi contro di lui per questa semplice affermazione.