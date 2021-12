Trump ha fatto favori al Brasile per aprire il suo social?

Lo scorso 9 dicembre un gruppo di controllo del governo ha invitato il Congresso a indagare se l’ex presidente Donald Trump abbia usato il potere della sua presidenza per aiutare a gettare le basi per il suo social network pianificato prima di lasciare l’incarico. È quanto riporta un’esclusiva del sito web salon.com.



A ottobre, Trump ha annunciato il lancio di un social network e di una piattaforma multimediale attraverso Digital World Acquisition Corp., una società di acquisizioni a scopo speciale (SPAC) che si fonderà con il neo-costituito Trump Media & Technology Group. La SPAC, che è già stata oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission e di altri regolatori federali durante l’esame del prezzo delle sue azioni, è stata costituita nel dicembre 2020, mentre Trump era ancora in carica, secondo i registri del Delaware. Il direttore finanziario della SPAC è il legislatore brasiliano Luiz Philippe de Orléans e Braganza, uno stretto alleato del presidente brasiliano di destra Jair Bolsonaro, a volte chiamato il “Trump dei Tropici”. Nello stesso periodo in cui è stata costituita la SPAC, Trump ha fatto diverse mosse a beneficio del regime di Bolsonaro e il presidente brasiliano ha restituito il favore, approvando Trump prima della sua fallita rielezione. Trump ha stretto un accordo commerciale con il Brasile prima delle elezioni del 2020 e ha dichiarato il Brasile un “importante alleato non NATO”, rimuovendo le restrizioni di viaggio basate sul Covid precedentemente imposte alla nazione sudamericana. L’autorità di vigilanza del governo di sinistra Accountable.US lo scorso 9 dicembre ha invitato il Comitato per la supervisione e la riforma della Camera a “indagare sui potenziali sforzi del presidente Donald J. Trump per fornire politiche favorevoli al Brasile negli ultimi giorni della sua presidenza in cambio dell’aiuto di alleati chiave del presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel far decollare la sua avventura sui social media annunciata di recente”, si legge in una lettera. “L’abuso della più alta carica del paese per guadagno personale minaccia le fondamenta stesse della democrazia della nostra nazione”, ha scritto il presidente di Accountable.US Kyle Herrig alla presidente del comitato di sorveglianza Carolyn Maloney, DN.Y., e al membro di rango James Conner, R-Iowa . “Per sostenere i nostri valori più fondamentali e agire nel modo giusto per il popolo americano, crediamo che il comitato debba indagare se, e in che misura, Donald Trump abbia abusato del suo ufficio a proprio vantaggio, insieme a quello di Bolsonaro”.

La nuova società di media di Trump, che includerà un social network chiamato TRUTH Social, sarà guidata dal rappresentante in pensione Devin Nunes, R-Calif., un alleato di Trump di lunga data. La notizia è arrivata la stessa settimana in cui un documento ha rivelato che la SEC e la Financial Industry Regulatory Authority stanno indagando sulla Digital World Acquisition Corp. e hanno richiesto informazioni relative alla compravendita di azioni che hanno preceduto l’annuncio di Trump di ottobre, nonché documenti relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle identità di determinati investitori. La senatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ha chiesto alla SEC di indagare se Digital World Acquisition Corp. abbia “commesso violazioni dei titoli tenendo discussioni private e riservate sulla fusione già nel maggio 2021, omettendo queste informazioni” dai documenti pubblici. Altri hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che la nuova società incentrata su Trump abbia fornito poche informazioni sui suoi prodotti nonostante abbia propagandato enormi proiezioni nel suo pitch deck agli investitori. La società ha già mancato la prima scadenza del prodotto per rilasciare una versione beta di TRUTH Social, sollevando domande su quanto sia effettivamente legittima l’impresa. La struttura della SPAC ha sollevato preoccupazioni sul fatto che gli investitori potrebbero sfruttare l’opportunità per farsi strada nel favore di Trump in vista di una probabile campagna presidenziale del 2024, compresi gli investitori stranieri che potrebbero potenzialmente rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Le azioni della società sono aumentate dell’1,657% dopo gli annunci di Trump, ma da allora sono scese a 75 dollari per azione, circa 100 dollari al di sotto del picco di 175 dollari di ottobre.

Mentre era in carica, Trump ha avuto un rapporto decisamente amichevole con Bolsonaro. Molti osservatori in Brasile credevano che Bolsonaro avesse “accesso privilegiato alla Casa Bianca” e nessun precedente presidente brasiliano aveva mai “fatto della sua somiglianza e amicizia con la sua controparte statunitense un elemento così centrale”, ha riferito l’Americas Quarterly lo scorso anno. Trump ha sostenuto Bolsonaro nel 2019 quando il leader brasiliano è stato oggetto di pesanti critiche da parte dei leader mondiali per gli incendi estesi e incontrollati che bruciano nella foresta pluviale amazzonica. Meno di un mese prima della sua sconfitta elettorale, l’amministrazione Trump ha firmato un nuovo accordo commerciale con il Brasile. A gennaio, l’amministrazione Trump ha designato il Brasile “principale alleato non NATO”, il che rende i paesi ammissibili a prestiti, accordi militari e altri benefici. Il 18 gennaio 2021, Trump ha ordinato la fine del divieto per i viaggiatori dal Brasile dovuto al COVID, che il presidente Biden ha poi reintrodotto dopo il suo insediamento. All’inizio di quest’anno, Trump ha approvato l’offerta di rielezione di Bolsonaro. Un portavoce di Trump non ha risposto a una richiesta di commento. Philippe, che è conosciuto in Brasile come “il principe” a causa dei suoi legami ancestrali con l’ultimo imperatore del Brasile, che regnò più di un secolo fa, si è allineato con molte delle tendenze autoritarie di Bolsonaro e Trump. Dopo essere stato eletto al parlamento brasiliano nel 2018, una delle sue prime proposte è stata quella di creare un capo di stato non eletto con il potere di annullare le decisioni del legislatore. Dopo le elezioni presidenziali dello scorso anno, Philippe ha elogiato l’avvocato di Trump Rudy Giuliani per aver spinto affermazioni di frode elettorale infondate. All’inizio di quest’anno, ha pubblicato un video di Steve Bannon che partecipa a una conferenza in Brasile in cui l’ex stratega di Trump ha affermato che i “globalisti” avrebbero cercato di rubare le imminenti elezioni a Bolsonaro. Diversi altri alleati di Trump hanno aiutato il leader brasiliano ad alimentare teorie cospirative in stile Trump, sostenendo possibili frodi prima che vengano espressi i voti. Philippe in seguito ha pubblicato una foto di se stesso in piedi accanto a Trump dopo l’annuncio dell’accordo SPAC. “I documenti di Digital World Acquisition Corp dimostrano il coinvolgimento di Philippe nella SPAC almeno da quando è stata resa pubblica nel maggio 2021, suggerendo che era una delle prime aggiunte alla leadership della SPAC”, ha scritto Herrig al Comitato di sorveglianza. Il New York Times aveva precedentemente riferito che Trump era in trattative per un accordo almeno da marzo, ben prima che la società diventasse pubblica a settembre. Herrig ha invitato il comitato a indagare se Trump ha usato il potere del suo ufficio per organizzare un accordo con Bolsonaro o i suoi alleati e se ha discusso i piani per l’azienda durante gli incontri ufficiali con Bolsonaro e i suoi alleati mentre era ancora in carica.

