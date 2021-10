Trump come Belpietro, il suo social network richiama la «Verità»

Trump Media & Technology Group (TMTG) è lieta di annunciare il suo primo e nuovo prodotto: Truth Social, il social network made in Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti, dopo un primo tentativo andato a vuoto con una piattaforma che – recentemente – è entrata anche nel mirino degli hacker (che hanno pubblicato, in una pagina, un video del presidente turco Erdogan), ci riprova, annunciando – questa volta in prima persona – il suo social network personale, il megafono con cui tornare a dar voce ai suoi pensieri in pubblico e senza filtri.

Truth Social, il nuovo social network di Trump

Il nome del nuovo prodotto ricorda quello del quotidiano di Maurizio Belpietro – La Verità – e di tante pubblicazioni che si candidano a proporre un tipo di informazione alternativa rispetto al mainstream. Il concetto di verità nascosta sta sicuramente alla base del progetto dell’ex inquilino della Casa Bianca che, dal 6 gennaio 2021 – giorno dell’assalto di alcuni suoi sostenitori a Capitol Hill – è stato completamente bandito dalle piattaforme social più diffuse e importanti. In modo particolare, Twitter – che l’ex presidente usava in maniera quasi compulsiva – ha guidato in prima linea la sua battaglia contro le fake news che erano state diffuse da Trump durante il suo mandato presidenziale, dapprima etichettando i suoi contenuti, poi rimuovendoli e infine – dopo Capitol Hill – aprendo la strada a tutte le altre piattaforme per il ban permanente del presidente che, ai tempi, era ancora in carica per qualche giorno.

«Ho creato TRUTH Social e TMTG per oppormi alla tirannia di Big Tech – ha spiegato Donald Trump in una dichiarazione -. Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere. Questo è inaccettabile». TMTG, la società creata appositamente da Trump, sta per essere quotata al Nasdaq e ha ottenuto una valutazione iniziale di circa 872 milioni di dollari. Alcuni ospiti saranno invitati a testare la piattaforma di Donald Trump a partire dal mese di novembre, mentre il lancio ufficiale del sito sarà previsto per il 2022.

Truth Social punterà sicuramente a creare uno spazio alternativo rispetto a Facebook, Instagram e Twitter, ma anche rispetto a prodotti come Netflix e Prime, visto che costituirà anche una piattaforma di video per intrattenimento. Non solo politica, dunque. Ma dovremo ancora aspettare per valutare se questo progetto si rivelerà un flop come il primo tentativo di Trump di ritagliarsi uno spazio nel mondo degli OTT.