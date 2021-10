Dai nostalgici di Trump ai complottisti: l’Italia «è il vero obiettivo del nuovo ordine mondiale»

Se fosse stato il nuovo ordine europeo, considerando l’estate d’oro dello sport italiano, non avremmo avuto dubbi sul primato. Ma questo è il Nuovo Ordine Mondiale, quindi l’argomento imporrebbe una certa prudenza che – evidentemente – tra nostalgici di Trump e complottisti italiani non si usa. Stando alle ultime cronache di Telegram, alla vigilia dello sciopero contro il green pass del 15 ottobre, l’Italia sarebbe il vero e proprio obiettivo del Nuovo Ordine Mondiale (questo fantomatico insieme di cose e istituzioni che si cita, nel momento in cui si vogliono sottolineare i cambiamenti che la nostra epoca sta vivendo). Per questo, anche in chat Telegram come Trumpintel (in prevalenza utenti americani, tra i 115mila iscritti al canale), circolano video di proteste contro il green pass e messaggi di sostegno al popolo italiano che sta provando a «resistere» contro il Nuovo Ordine Mondiale, appunto.

Nuovo Ordine Mondiale e Italia, l’ultimo complotto

Non è la prima volta che l’Italia viene messa al centro di un presunto intrigo internazionale (#ItalyDidIt) di cui, ovviamente, non c’è alcuna prova, ma che viene dato per certo nella realtà distorta dei social network. Vi ricordate il clamore all’indomani delle elezioni Usa? Lì si pensava che l’ingresso di Joe Biden alla Casa Bianca fosse stato favorito da una sorta di complotto partito dall’Italia, da Roma, con il patrocinio di Matteo Renzi, Barack Obama e la società Leonardo. Si parlava di un fantomatico hackeraggio del voto elettronico statunitense che avrebbe consentito di ribaltare l’esito elettorale, costringendo Donald Trump alla resa. Fantascienza, che non ha alcuna corrispondenza con quello che è successo in realtà.

La bufala e il complotto, però, erano piaciuti al popolo della rete. Per questo, adesso, si vuole riprovare a cavalcare quel successo. Così, in concomitanza con l’introduzione dell’obbligo di green pass per i dipendenti pubblici (e con il tentativo di buttare benzina sul fuoco per alimentare le eventuali proteste che, da domani, attraverseranno il Paese – bisognerà capire in che misura e con quali toni), si prova a diffondere la notizia che l’Italia sarebbe il vero obiettivo del Nuovo Ordine Mondiale, perché considerata l’ago della bilancia dell’Europa occidentale, la sede del papato e la culla della tradizione cristiana. La diffusione dei video delle proteste nelle chat trumpiane (è il caso, ad esempio, della manifestazione dei portuali di Trieste e Monfalcone) sarebbe la prova di come l’attenzione geopolitica sia concentrata sul nostro Paese. Quanta abbondanza!