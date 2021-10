Trump e l’azione legale in Florida per costringere Twitter a ripristinare il suo account

Donald Trump ha intentato un’azione legale presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida affinché Twitter possa tornare a ripristinare il suo account che era stato chiuso all’indomani dei fatti di Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. L’ex presidente degli Stati Uniti è convinto che ci sia stata la regia del Congresso dietro la scelta del social network di Jack Dorsey di fare a meno dei pensieri di Donald Trump e di bandirlo dalla piattaforma.

Donald Trump contro Twitter in un’azione legale federale

La difesa di Trump si basa su questo assunto, messo nero su bianco nell’atto che chiede al giudice federale di intervenire: «Twitter esercita un grado di potere e controllo sul dibattito politico del Paese che è incommensurabile, storicamente senza precedenti e profondamente pericoloso per aprire un processo democratico». Il fatto che Twitter abbia fatto a meno di una voce dal seguito autorevole, da decine di milioni di followers, secondo Trump rappresenta una violazione dei principi democratici della libertà d’espressione.

Trump e la fissazione Twitter

L’azione di Trump è concentrata contro Twitter, nonostante anche altre piattaforme avessero deciso – contestualmente ai fatti del 6 gennaio – di bannare Trump dai propri utenti. Per Twitter, però, Trump ha un vero e proprio pallino, una vera e propria fissazione. È su Twitter che l’ex presidente aveva diffuso la maggior parte dei suoi messaggi ed era su Twitter che riscontrava i successi comunicativi più importanti. In seguito al ban, Trump aveva provato a fare a meno dei social network per mettere in piedi una campagna di comunicazione alternativa, ma non ci è mai riuscito. I tentativi di costruirsi un “social network personale” sono falliti, così come quelli di trovare un’intesa con la piattaforma sovranista Parler.