Non solo problemi di trasparenza e moderazione: il nuovo social del team di Trump è stato facilmente hackerato

Gettr, il nuovo social di Trump creato a immagine e somiglianza di Twitter, è stato hackerato il giorno stesso del suo lancio. Ed è stato fatto con estrema semplicità, come ha reso noto l’autore. Si tratta dell’utente Twitter @JubaBaghdad, il quale ha fatto un gesto tanto semplice quanto incisivo. I bersagli scelti per l’attacco – che ha avuto luogo domenica, giorno in cui il lancio dell’applicazione è stato formalizzato – sono stati i più importanti nomi tra i repubblicani. Steve Bannon, Mike Pompeo e lo stesso creatore Jason Miller – per citarne alcuni – si sono visti modificare il profilo con l’aggiunta di poche semplici parole: “@JubaBaghdad era qui 🙂 ^^ palestina libera ^^”.

Jason Miller’s new right-wing social media site “Gettr” was hacked this morning. pic.twitter.com/cncddw9RZ9 — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) July 4, 2021



Attacco hacker Gettr, il social Trump hackerato con facilità

Lo scopo dell’utente non era tanto arrecare un reale danno al social quanto mostrare la facilità con la quale è riuscito a violarne la sicurezza. Una dimostrazione concreta che va ad aggiungersi alle domande sulla privacy che già erano state sollevate e all’ipotesi che la piattaforma capeggiata dall’ex portavoce di Trump raccolga informazioni sui follower di Twitter dei suoi utenti. Alla poca trasparenza, quindi, si aggiunge la dimostrazione di scarsa sicurezza.

Tra l’altro è di oggi la notizia che qualcuno ha provato a fingersi l’hacker su Gettr. «Hey, solo per divi che questo account Gettr non mi appartiene – scrive Juba Baghdad – Qualcuno sta provando a impersonarmi».

Hello there, I just want to say this account https://t.co/k0Js3zN3E3 is not belong to me,Someone is trying to impersonate me — Juba Baghdad (@JubaBaghdad) July 6, 2021

Miller ha minimizzato l’attacco hacker

Il giorno stesso dell’hackeraggio – che ha coinciso con l’Indipendence Day negli Usa – il ceo Miller ha scritto a The Verge una mail per minimizzare la situazione. Si tratta di un problema che è stato identificato e risolto quasi nell’immediato – pochi minuti, ha detto il ceo – e «tutto quello che l’intruso è stato in grado di fare è stato cambiare alcuni nomi utente». Magari perché, come lascia intendere l’hacker, non c’è stata l’intenzione di spingersi oltre.

Intanto già venerdì scorso la piattaforma si è riempita di immagini e contenuti pornografici oltre che di post complottisti, facendo sorgere anche il dubbio – che va ad aggiungersi a quelli sulla sicurezza e sulla trasparenza – rispetto alla capacità di moderazione di tutto ciò che viene condiviso sul nuovo social di Trump. Dopo il fallimento di From the desk of Donald Trump in soli 28 giorni, quindi, anche questa nuova piattaforma si sta rivelando in tutte le sue criticità.