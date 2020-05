Trump dice di aver visto le prove che il virus provenga da Wuhan, ma che non può dircele

Nonostante le smentite della comunità scientifica internazionale e nonostante lo scetticismo persino dell’intelligence USA sul fatto che il coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan per poi diffondersi in tutto il pianeta, Donald Trump continua ad alimentare questa narrazione che sembra davvero irresponsabile, soprattutto se sostenuta dal presidente dello stato più influente al mondo. Il tutto è avvenuto nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla Casa Bianca nella giornata di ieri, 30 aprile.

«Sono convinto – ha detto Donald Trump – che il virus provenga da un istituto di virologia di Wuhan, le autorità sono al lavoro per scoprirlo e per vedere dove si trova. Le nostre autorità lo stanno esaminando molto attentamente, ci sono molte teorie. E la Cina potrebbe persino dirci da dove è venuto il coronavirus». A questo punto, un cronista gli chiede se avesse visto con i suoi occhi le prove e le evidenze che questo virus provenga da un laboratorio e non sia, invece, di origine naturale: «Certo, le ho viste. Ma non mi è consentito dirvi da dove mi viene tutta questa fiducia in ciò che ho detto». Inoltre, ha sostenuto che l’Oms – che nega l’origine artificiale del virus – sia un’agenzia di pubbliche relazioni per la Cina.

Reporter: “Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus?”

President Trump: “Yes, I have. And I think the WHO should be ashamed of themselves.”pic.twitter.com/4hU6k1YAeE

— Daily Caller (@DailyCaller) April 30, 2020