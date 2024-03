Come ti imbrigliano le truffe online (o come a loro piacerebbe imbrigliarle)

Da Fratelli d’Italia a nemici delle truffe online. È stata presentata recentemente una proposta di legge (prima firmataria la parlamentare di FdI Giorgianni) che promette di gettare le basi per una lotta senza quartiere nei confronti delle truffe online. Secondo i promotori dell’iniziativa, infatti, serve prima di tutto un retroterra legislativo adatto ai tempi e moderno per affrontare nello specifico questa tipologia di truffa, soprattutto in un momento in cui queste ultime stanno diventando sempre più sofisticate, grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale e alle possibilità che questa garantisce ai malfattori.

Lotta alle truffe online, cosa ha proposto Fratelli d’Italia

Nel monografico che abbiamo realizzato sul tema, infatti, abbiamo messo in fila tutte le proposte. Si parte dalla “confisca obbligatoria” degli strumenti informatici in possesso dell’autore della truffa (computer, telefonini, tablet), per arrivare all’“aggravante specifica” per la truffa che si realizza mediante la vendita di prodotti attraverso siti e piattaforme informatiche. Poi, altre previsioni riguardano la “confisca anche per equivalente” del profitto del reato, anche per coloro che hanno messo in piedi una truffa online.

Che ci sia un’urgenza relativa alle truffe online in Italia, è abbastanza pacifico. Secondo il più recente report della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel 2023 i truffatori sono riusciti a “guadagnare” oltre 137 milioni di euro. Tuttavia occorrerebbe passare attraverso una informazione più consapevole relativamente al consumatore. Soprattutto in virtù del fatto che il 10% delle persone che sono state attirate in una truffa online hanno dichiarato di non avere minimamente idea che si potesse trattare di un’azione malavitosa e che ci si potesse difendere in qualche modo. Capite l’importanza dell’educazione digitale? A volte può essere più rapida e resiliente di lunghi iter legislativi.

Fratelli d’Italia vuole dichiarare guerra alle truffe online

Cosa prevede nel dettaglio la proposta di legge contro le truffe online

I numeri delle truffe online in Italia

Gli italiani sanno riconoscere le truffe online?

Le ultime truffe online sono figlie dell’AI