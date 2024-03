I numeri delle truffe online in Italia

Nel 2023 c'è stata un'ennesima impennata. In particolare, in molti sono caduti nel tranello del falso trading online

La crescita non è solamente nei numeri delle truffe online in Italia, ma soprattutto nel controvalore economico di quanto i cyber-frodatori sono riusciti a mettersi nelle loro casse dopo averli sottratti alle ignare e inconsapevoli vittime. I dati più recenti sulle attività criminali che avvengono in rete proseguono nella loro ascesa. Anche nel 2023, come ormai accade a danni, il trend è in continua a costante crescita. E oggi, con l’arrivo a uso e consumo di tutti di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, i rischi sono ancora maggiori.

Secondo il più recente report della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel 2023 i truffatori sono riusciti a “guadagnare” oltre 137 milioni di euro. Un numero enorme e che conferma l’aumento delle attività di truffe online in Italia. L’anno precedente, infatti, queste frodi avevano portato nelle loro casse “solamente” poco più di 114 milioni di euro. Dunque, parliamo di un delta positivo (per loro, non per le povere vittime) del 20%.

Truffe online in Italia, gli ultimi dati

E se è aumentato il giro d’affare di queste attività criminali online in Italia, è cresciuto anche il numero dei casi trattati dalla Polizia Postale e delle persone indagate. Nel primo caso, si è passati 15.394 del 2022 ai 16.325 del 2023 (con una crescita del 6%). Nel secondo, invece, l’aumento è stato più ridotto: erano stati 3.511 gli indagati nel 2022, mentre lo scorso anno questo dato è cresciuto del 2%, arrivando a 3.571. E per il 2024, purtroppo, le previsioni sono tutt’altro che rosee. Nuovi strumenti, come l’intelligenza artificiale, hanno già iniziato e mietere numerose vittime. Ogni giorno, basta fare un giro sui principali social network, troviamo annunci (anche sponsorizzati) che in realtà sono veicolo di frodi telematiche. Come il falso trading online.

Le tipologie

E proprio il falso trading online rappresenta la fonte più redditizia per quel che riguarda le truffe telematiche. Il report della Polizia Postale, infatti, segnala numeri impressionanti (non solo per azioni, ma soprattutto per l’incasso economico):

«Si è riscontrato un significativo incremento degli illeciti legati al fenomeno del falso trading online (3.360 i casi trattati, 188 le persone denunciate per un totale di 109.536.088 Euro di profitti illecit), con l’aumento del numero di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi e l’utilizzo di tecniche molto sofisticate per contattare le vittime».

Dunque, buona parte dei 137 milioni di euro del 2023 sono arrivati dal falso trading online. Poi, ma con un controvalore residuale, ci sono le truffe negli acquisti online (spesso condotte creando siti-replica di grandi marchi), fino ad arrivare allo scam-romantico e il phishing.