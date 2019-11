Crolla un viadotto sulla Torino-Savona | VIDEO

Un viadotto sulla Torino-Savona è crollato pochi minuti dopo le 14. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Per il momento, in attesa di ulteriori accertamenti, sembra scongiurata la presenza di vittime e ferite. Le immagini del crollo del ponte sono terrificanti: una trentina di metri di manto stradale sono letteralmente sprofondati nel vuoto. Le prime indicazioni sembrano escludere il coinvolgimento di automobilisti. Secondo i rilievi dei vigili del fuoco, infatti, nessuno si sarebbe trovato ad affrontare quel tratto di autostrada al momento del crollo del ponte.

Il tratto interessato dal crollo sulla Autostrada A6 Torino-Savona si trova a circa un chilometro di distanza dallo svincolo per l’allacciamento con la A10. Circa trenta metri di asfalto sono sprofondati. Il tutto mentre su Piemonte e Liguria continua a imperversare il maltempo. E proprio le forti piogge e il vento potrebbero aver contribuito a far cedere il manto stradale, trascinato via da una frana dovuta allo smottamento del terreno.

Crolla viadotto sulla Torino-Savona

In attesa dei primi risultati dei rilievi sul posto, l’autostrada A6 Torino-Savona è stata chiusa in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Il tratto interessato è quello che va da Altare e Savona. Il crollo del viadotto è avvenuto poco dopo le 14 all’altezza della chiesa di Madonna del Monte. Dalle prime notizie che arrivano dal posto, sembrerebbe che a provocare la caduta del viadotto sia stata una frana che, nel suo percorso, ha trascinato con sé il manto stradale provocando il crollo del ponte.

