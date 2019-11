Il maltempo colpisce l’Italia da Nord a Sud: Reggio Calabria come Venezia

Sono passati pochissimi giorni dall’ondata di maltempo che ha attraversato l’Italia provocando ingenti danni a Venezia, Matera e Licata (tra i tanti comuni colpiti da questa calamità naturale). Le piogge incessanti e i forti venti continuano a colpire tutto il Bel Paese, da Nord a Sud, senza colpo ferire. Anche in questo fine settimana, infatti, l’allerta meteo sembra quasi essere un bollettino di guerra, con danni ancora non quantificabili, ma evidenti. Da Alessandria alla Liguria, passando (ancora) per l’acqua alta a Venezia. Fino a scendere a Reggio Calabria da dove arrivano immagini impressionanti di una città completamente sott’acqua.

Gocce di pioggia che si susseguono da ore, ingrossando torrenti e fiumi fino a farli straripare e invadere le strade elle città. Il tutto testimoniato da immagini che mostrano, anche a chi è lontano dai luoghi colpiti da questa ennesima allerta meteo, quanto la situazione sia grave da Nord a Sud. La Liguria è in ginocchio, ancora una volta, come testimoniato dall’impressionante video del fiume Teiro, nel Savonese, condiviso sui social dal governatore Giovanni Toti.

Allerta meteo, Italia sott’acqua da Nord a Sud

La situazione in Liguria è ancora critica, così come in Piemonte. Alessandria è il comune più colpito dalle forti piogge nelle ultime 24 ore. Una quantità d’acqua piovuta che ha provocato l’esondazione di diversi fiumi e torrenti. Nell’Alessandrino risulta dispersa una donna. Situazione critica, ma per il momento sotto controllo, anche a Torino: il livello del Po ha superato i livelli di guardia andando a sommergere la famosa zona dei Murazzi. Per questioni di sicurezza, è stata annullata la maratona che si sarebbe dovuta correre domenica mattina in città. In Emilia Romagna sono stati chiusi i ponti sul Secchia per via dell’alto livello delle acque.

La situazione a Reggio Calabria

Le forti piogge hanno colpito anche il Centro-Sud. Roma, nella serata di sabato, è stata colpita dall’ennesimo acquazzone delle ultime settimane, con le ormai solite strade allagate, il Tevere che cresce (ma ancora non spaventa) e le buche che riaffiorano dal manto stradale. Più a Sud, invece, sono impressionanti le immagini che arrivano da Reggio Calabria.

Il comune calabrese è completamente sott’acqua, con danni ingenti visibili dalle immagini che, nelle ultime ore, hanno iniziato a circolare in rete. Il maltempo sta flagellando ancora l’Italia e le previsioni meteorologiche non fanno ben sperare neanche per i prossimi giorni.

