TikTok starebbe lavorando per informazioni ufficiali in-app sulle elezioni italiane

TikTok, scatta l’ora delle elezioni. Impossibile non misurarsi su questo tema per quella che rappresenta, di gran lunga, la piattaforma più utilizzata del momento, soprattutto dalla Generazione Z. E allora, TikTok si farà trovare pronto all’inizio ufficiale della campagna elettorale previsto per il 26 agosto? Ogni misura è chiaramente allo studio, nonostante il periodo estivo e le naturali difficoltà di una competizione che si annuncia molto balneare. Tuttavia, la tradizione inaugurata anche in altri Paesi del mondo – che hanno già sperimentato l’informazione su TikTok ai tempi delle elezioni politiche – spingerà anche TikTok Italia a prendere dei provvedimenti in questa direzione. Secondo una anticipazione fornita a Italian Tech, infatti, sembra proprio che la piattaforma stia lavorando per fornire informazioni attendibili alla sua utenza in merito al tema delle elezioni politiche in Italia.

TikTok spazio elezioni: cosa sta preparando per l’inizio ufficiale della campagna elettorale

«Stiamo lavorando per sviluppare nuove funzionalità – ha riferito TikTok Italia alla testata verticale sul digital del gruppo GEDI – per offrire alla nostra community informazioni ufficiali in-app sulle elezioni italiane». Ciò riflette sicuramente l’operazione di corretta informazione che la piattaforma si è trovata ad affrontare anche in altri casi di eventi dalla rilevanza nazionale o internazionale, come ad esempio la pandemia di coronavirus o la guerra in Ucraina.

Lo schema, del resto, è ben tracciato: TikTok sta lavorando con dei fact-checkers indipendenti – si pensi al caso di Facta News, che offre lo stesso servizio anche a Facebook, per provare a combattere la disinformazione su questo canale social – per cercare di contrastare eventuali fake news sulle varie tematiche (politica compresa, a questo punto). Inoltre, sta monitorando attentamente la crescita dell’audience interessata al tema delle elezioni politiche sulla piattaforma: crescono gli hashtag relativi ai politici (con quello su #giorgiameloni che è sicuramente il più dibattuto), crescono gli hashtag generici su #elezioni o #elezioni2022. Possibile, dalla crescita di questi numeri, che in poco tempo le elezioni politiche italiane possano diventare un trend regionale di successo, sul quale i vari creators (ma anche i semplici utenti della piattaforma) vorranno confrontarsi per provare ad aggiudicarsi un ambitissimo posto nei Per Te, il feed personalizzato gestito dall’algoritmo di TikTok.

La piattaforma gestirà il dibattito da una posizione privilegiata. Innanzitutto, per il fatto che non lascerà spazio – per policy interna – ad annunci politici a pagamento. In questo, TikTok risulta essere molto diverso da Facebook e da Instagram: la discussione, dunque, non sarà condizionata da boost economici (che permetteranno a TikTok di spingere quel video o quell’altro), ma verrà organizzata soltanto in base ai trend.