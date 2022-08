Meta sta testando ‘Super’, la nuova piattaforma di live streaming per influencer

Meta sta testando una nuova piattaforma di live streaming per influencer chiamata “Super”. La nuova piattaforma consente agli influencer di ospitare live streaming, guadagnare entrate e interagire con gli spettatori. È quanto ha riportato il sito techcrunch.com.



Secondo quanto riferito, la società ha pagato influencer tra $ 200 e $ 3.000 per utilizzare la piattaforma per 30 minuti. Super è entrato in fase di sviluppo alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di sviluppo dal team di sperimentazione di nuovi prodotti di Meta. “Super è un piccolo esperimento autonomo sviluppato da New Product Experimentation (NPE) e attualmente testato con un piccolo gruppo di creatori”, ha detto a TechCrunch un portavoce di Meta in un’e-mail. Business Insider riferisce che Meta ha recentemente contattato più creatori chiedendo loro di provare il nuovo progetto. La piattaforma, che sembra avere funzionalità simili a Twitch, è attualmente in fase di test con meno di 100 creatori, tra cui l’influencer tecnologico Andru Edwards e la star di TikTok Vienna Skye. La piattaforma attualmente opera su un sistema a più livelli in cui gli spettatori pagano per l’accesso alle funzionalità incluse nello stream. Gli spettatori possono anche lasciare un suggerimento per i livestreamer. Il rapporto indica che i creatori intascano il 100% dei suggerimenti e delle entrate guadagnate attraverso il sistema a livelli. “In questo momento, è solo web”, ha detto a Business Insider un portavoce di Meta. “Lo stanno testando molto silenziosamente da circa due anni. L’obiettivo finale [dei progetti NPE] è in definitiva la creazione del prossimo progetto autonomo che potrebbe far parte della famiglia di prodotti Meta”. I primi test di Super di Meta arrivano quando la società ha recentemente annunciato che Facebook chiuderà la sua funzione di shopping dal vivo il 1° ottobre per spostare l’attenzione su Reels. Lo shopping video in livestream è diventato pubblicamente disponibile su Facebook due anni fa, a seguito di una serie di prove minori e beta test. Una piattaforma di shopping dal vivo alla fine avrebbe potuto fungere da flusso di entrate significativo per Facebook, grazie alle commissioni di vendita applicate al momento del pagamento. Lo shopping in live streaming sta diventando sempre più popolare in Asia, e in particolare in Cina. Tuttavia, poiché Facebook e TikTok stanno entrambi tornando indietro ai loro piani di acquisto dal vivo, sembra che la consapevolezza generale dei consumatori e l’adozione dello shopping video dal vivo sia ancora scarsa al di fuori dell’Asia. Tuttavia, i primi test di Super mostrano che Meta crede che esista un mercato per una piattaforma di live streaming per influencer e creatori. Meta è ancora nella fase iniziale di test per la piattaforma e probabilmente la modificherà in base al feedback dei creatori.

