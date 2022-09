Stavolta è TikTok a copiare BeReal, un’app francese che sta avendo successo

Si chiama TikTok Now ed è una nuova funzione del social cinese che, all’atto pratico, altro non è che una copia di BeReal. Si tratta di un’applicazione francese che sta crescendo di popolarità e che permette di scattare una foto con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente, ottenendo così un’immagine che punta all’autenticità. Con Snapchat e Instagram che già hanno lanciato una funzionalità simile, TikTok è il primo che ne fa un’esatta copia.

L’annuncio di TikTok Now

«TikTok Now invita voi e i vostri amici a catturare ciò che state facendo in quel momento utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore del vostro dispositivo – si legge sul blog -. Riceverete ogni giorno una richiesta di catturare un video di 10 secondi o una foto statica per condividere facilmente ciò che state facendo». Anche nelle notifiche – come riporta l’analisi effettuata da Techcrunch – le due applicazioni risultano simili (emoji di allerta e limonose avvertono che è il momento di sfruttare la funzione). Per ora, la funzione è stata rilasciata solo in Usa. Il pulsante per attivare la funzione dovrebbe trovare posto nella barra di navigazione inferiore accanto al pulsante di pubblicazione. In alcune regioni – secondo quanto affermato da TikTok – TikTok Now potrebbe addirittura diventare un’app indipendente da scaricare a parte.

La privacy della nuova funzione

Cosa succede lato privacy se TikTok Now diventa un’app indipendente? Ci sono alcune funzioni di privacy integrate: come in TikTok, chi si registra avendo meno di 16 anni vede il suo account impostato come privato di default. Per condividere nella sezione Esplora i post fatti con TikTok Now, inoltre, gli utenti devono avere 18 anni. Per gli utenti che hanno dai 13 ai 15 anni la condivisione è attiva solo con le persone seguite e che seguono, cui viene data anche la possibilità di commentare.

Ecco che arriva, ancora una volta, l’ennesima buona idea che ha successo copiata nella rincorsa reciproca delle app con le altre app.