I 100mila follower del finto profilo TikTok di Cristiano Ronaldo

È rimasto online per alcune ore. Giusto il tempo di pubblicare un video e una diretta social (falsa). Un lasso di tempo ridotto che, però, ha provocato il subbuglio nella rete. Perché in tanti, oltre 100mila utenti, hanno pensato si trattasse realmente del profilo TikTok ufficiale di Cristiano Ronaldo. In realtà – per motivi oscuri, visto che non si ottiene immediatamente la possibilità di monetizzazione sul social amato dalla Gen Z – si trattava di un falso che, infatti, ora non esiste più. Probabilmente anche in seguito alle numerose segnalazioni arrivate.

LEGGI ANCHE > La Rai si arrende ai trend del gossip: anticipata la messa in onda del documentario su Totti

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando l’utente @cristiano__ronaldo__76 ha creato un grande hype attorno a sé trasmettendo in diretta su TikTok. Un evento epocale per i fan di CR7 che attendevano da tempo lo sbarco del campione portoghese del Manchester United sul social amato dai giovani. E quella diretta ha provocato una grande attenzione mediatica: nel giro di poche ore, infatti, quel profilo ha raggiunto e superato quota 100mila follower. Peccato che fosse tutto finto.

TikTok Cristiano Ronaldo, il finto profilo da 100mila follower

La trovata e la dinamica è da “genio del crimine”. Perché creare una pagina a nome di un personaggio famoso – in questo caso parliamo di TikTok Cristiano Ronaldo – è semplice: basta il nome utente giusto (ancor più facile se il “vip” in questione non ha realmente un profilo social), la fotografia giusta (con tanto di badge, ma in realtà si trattava di uno screenshot visto che la piattaforma non aveva mai certificato il profilo), iniziare a condividere contenuti “personali” e inserire nella bio le paroline magiche “Official page“. Ma questo può, comunque, provocare sospetti. Ed è qui che è arrivata l’idea “rivoluzionaria”: il finto CR7 ha scaricato una vecchia diretta Instagram del campione portoghese e l’ha trasmessa (con la funzione “trasmetti in diretta”) su TikTok. Insomma, ha tentato di dare contorni di realtà a una mera funzione. E ci è riuscito. Perché nel giro di poche ore (come si evince dalla pagina in archivio) ha raggiunto e superato i 100mila follower. Alla fine, però, i nodi sono venuti al pettine. Provando a collegarsi a quel profilo su TikTok, infatti, ora appare un messaggio piuttosto eloquente.

Probabilmente per le tante segnalazioni inviate a TikTok, quel profilo è scomparso dalla rete. Ma la storia di CR7 è solo una delle tante in questa rosa di account fake che si spacciano per personaggi famosi.

Il precedente con Totti (ma su Instagram)

Raccontiamo uno dei più recenti. Questa volta non c’entra TikTok, ma Instagram. Pochi giorni dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sul social delle foto è comparso uno scatto: l’ex capitano della Roma che bacia una donna bionda. L’immagine è stata pubblicata da un profilo (che, anche in questo caso, non esiste più) che voleva far credere che quello fosse il primo bacio pubblico tra l’ex calciatore e dirigente giallorosso e la sua nuova compagna. La foto ha iniziato a fare il giro dei social, dando vita al classico gossip impazzito. E l’immagine, occorre dirlo, era reale visto che la pubblicò lo stesso ex capitano giallorosso su Instagram. Si tratta, infatti, di questo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Era il 28 aprile del 2018, e Francesco Totti aveva condiviso sulla sua pagina Instagram (ufficiale) la fotografia di un bacio romantico (con vista su Roma) con una donna bionda. Si trattava, però, di Ilary Blasi. Sua moglie fino a qualche settimana fa. Eppure è bastata la condivisione recente da parte di un account falso per dare vita ad altro gossip. Perché ci sono utenti che si comportano così (non potendo neanche monetizzare)? Questo è un mistero. Probabilmente, ma questa è solo un’ipotesi, lo stratagemma potrebbe servire come fase iniziale del “Cavallo di Troia”: ottenere follower per poi inviare messaggi (truffe, come schema Ponzi o similari) a chi crede di star “dialogando” veramente con un vip.

(foto IPP/zumapress/Albarran)