Perché Elon Musk vuole che il processo di Twitter venga spostato al 2023

Elon Musk, citato in tribunale da Twitter per spingerlo a rispettare l’accordo di acquisto della piattaforma, ha chiesto che il processo accelerato, voluto dal social network, venga rinviato a febbraio 2023, come esplicitato dal suo team legale.

Musk chiede che il processo venga rinviato al 2023 per analizzare i dati spam

«Twitter si è impegnato in un ritardo tattico per due mesi resistendo alle richieste di informazioni degli imputati. L’improvvisa richiesta di velocità di Twitter, dopo due mesi di trascinamento dei piedi e offuscamento, è la sua ultima tattica per nascondere la verità sugli account di spam abbastanza a lungo da spingere agli imputati alla chiusura», ha dichiarato la mozione di Musk. Il team legale dell’imprenditore ha affermato che «la disputa principale sugli account falsi e sugli spam è fondamentale per il valore di Twitter» e che la risoluzione di «questi problemi richiederà una ricerca tecnica complessa, inclusa la revisione forense e l’analisi di grandi quantità di dati». Il multimiliardario ha infatti criticato fortemente la piattaforma per il non voler rendere pubblico l’alto dato di bot e account fasulli presenti. La società ha citato in tribunale Elon Musk per obbligare il multimiliardario a rispettare l’accordo di acquisto del social network. La via d’uscita che i legali della piattaforma stanno cercando di percorrere per cercare di limitare i danni rispetto a quanto dichiarato recentemente da Musk è quella della violazione del contratto. Secondo quanto riportato da Ars Technica, l’accordo di fusione afferma che se Twitter o Musk fanno causa per far rispettare il contratto, «la data di risoluzione sarà automaticamente estesa al ventesimo giorno lavorativo successivo alla risoluzione di tale azione, causa o procedimento o altro periodo di tempo stabilito dal tribunale che presiede tale azione». L’unica data rilevante entro la quale il contenzioso deve concludersi sarebbe, dunque, la data di scadenza del finanziamento del debito a sostegno dell’accordo, che è il 25 aprile 2023. «Sebbene Twitter abbia proposto un processo entro sessanta giorni, questo tribunale ha osservato che sarebbe un'”impresa straordinaria” per tentare un complesso caso di affare fallito anche entro cinque o sei mesi. La richiesta di Twitter di comprimere il programma in una frazione di quel tempo non è plausibile», ha affermato la mozione di Musk.