Fissata la prima udienza di Twitter per il processo contro Elon Musk

Martedì un giudice ascolterà le argomentazioni a favore della richiesta di Twitter per il processo di settembre: Kathaleen McCormick, il cancelliere della Delaware’s Court of Chancery, ha fissato un’udienza di 90 minuti a partire dalle 11:00 a Wilmington. Lo riporta Reuters.

Twitter contro Elon Musk: fissata la prima udienza dal giudice

La società ha, infatti, citato in tribunale Elon Musk per obbligare il multimiliardario a rispettare l’accordo di acquisto del social network. La via d’uscita che i legali della piattaforma stanno cercando di percorrere per cercare di limitare i danni rispetto a quanto dichiarato recentemente da Elon Musk è quella della violazione del contratto. Il multimiliardario, che aveva dato il via a una possibile acquisizione dal valore di 44 miliardi di dollari, aveva bloccato qualsiasi tipologia di operazione, motivando questa interruzione con il fatto di non aver constatato in Twitter la disponibilità a denunciare il vasto numero di account fasulli e di bot. Le conseguenze, come si può facilmente immaginare, sono state devastanti per la compagnia, che sta perdendo sia valore in borsa, sia credibilità agli occhi degli investitori. Per questo, ora, l’azienda Big Tech è pronta a far pagare le conseguenze a Elon Musk. Il caso verrà portato davanti proprio alla Delaware Chancery Court, una sede specializzata in controversie aziendali. Twitter aveva già anticipato nella giornata di martedì la sua strategia legale. La denuncia riguarda sia l’incidenza della diminuzione delle azioni sugli investitori di Twitter, sia le ripetute critiche all’acquisizione da parte dello stesso Musk (nonostante fosse stata sua la volontà di intavolare la trattativa per l’acquisizione stessa), sia ancora la mancanza di fiducia in tutto ciò che ha riguardato l’operatività di Twitter in questa fase compresa tra la proposta (fine aprile 2022) e la rinuncia alla proposta (luglio 2022). Il giudice ha dunque fissato la prima udienza nelle cause legali di Twitter contro Elon Musk martedì.