La Rai si arrende ai trend del gossip: anticipata la messa in onda del documentario su Totti

La messa in onda del documentario che racconta la vita e la carriera di Francesco Totti era prevista nel calendario della Rai. I diritti di trasmissione erano stati acquisiti e, dunque, la televisione pubblica aveva già in programma di inserire nel proprio palinsesto quel docu-film (diretto da Alex Infascelli) basato sull’autobiografia scritta a quattro mani dall’ex capitano della Roma e dal giornalista Paolo Condò. Ma non adesso, non questa estate. Ma viale Mazzini ha deciso di cavalcare il trend gossip del momento, anticipandone la messa in onda.

Un po’ a sorpresa, infatti, sui canali Rai (e anche su RaiPlay) è apparso l’annuncio spot di ciò che sarà trasmesso lunedì 25 aprile, alle ore 21.25, sul primo canale.

Palinsesto di RaiUno, dunque, modificato per l’occasione. Ovviamente, come noto, la programmazione della televisione pubblica si plasma – spesso e volentieri – attorno agli accadimenti. Sia di stretta attualità (con trasmissioni, spesso talk show, che approfondiscono temi politico-sociali), sia in base alle ricorrenze. Per esempio, questa sera su RaiUno andrà in onda “Borsellino – i 57 giorni“, un film che ricorda la strage di via d’Amelio del 19 luglio del 1992. Ma questa è storia, tangibile ancora oggi per i suoi effetti anche nella memoria dei telespettatori.

Documentario Totti Rai, anticipata la messa in onda

Il caso del docu-film su Francesco Totti – “Mi chiamo Francesco Totti” -, però, è diverso. Detto che i diritti per la trasmissione erano stati acquisiti da tempo, le tempistiche della messa in onda è strettamente legata alle notizie (reali) di gossip. Perché la fine della relazione con Ilary Blasi è, oramai, di dominio pubblico (anche con i comunicati non-congiunti pubblicati dai due lo scorso 11 luglio). E quindi, anche a viale Mazzini si tenta di “monetizzare” cavalcando il trend del momento. E per questo il documentario è stato anticipato (come riportano diversi organi di stampa, la messa in onda non era stata calendarizzata per questa estate). Sperando negli ascolti.

