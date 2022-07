Il mistero del passaggio di Francesco Giorgino a Mediaset

La notizia di Francesco Giorgino, storico volto dei notiziari Rai, che lascia il Tg1 è di circa una settimana fa. L’annuncio è stato dato dal comitato di redazione della testata e, in un primo momento, la questione era lo spostamento del giornalista alla Direzione editoriale per l’offerta informativa (si tratta di un ruolo di coordinamento che prevede l’analisi di spazi e ambiti dell’informazione che delle diverse testate del servizio pubblico). Cosa accade una settimana dopo? Secondo Libero sarebbe in corso una trattativa per Francesco Giorgino a Mediaset, dove si troverebbe a condurre uno dei notiziari di punta.

Giorgino a Mediaset, l’indiscrezione che il giornalista non conferma

Il cenno del quotidiano è al fatto che sarebbe in corso una trattativa tra l’azienda della famiglia Berlusconi e quello che è stato il volto di punta del Tg1 dal 2000 prima per l’edizione delle 13.30 e poi per quella delle 20. «Da qui a breve potremmo rivedere Giorgino in prima serata, a darci le notizie del giorno, in uno dei notiziari di punta del Biscione (anche se il diretto interessato dice di non saperne nulla)», si legge sul quotidiano che vede alla direzione Alessandro Sallusti.

Monica Maggioni nelle scorse settimane ha domandato ai conduttori dell’edizione delle 20, compreso il vicedirettore Giorgino, di condurre la rassegna stampa delle 6.30 ma il diretto interessato ha rifiutato adducendo a motivi di salute. Se da un lato il giornalista non conferma nulla, sembra che da parte di Mediaset ci sia stata una smentita consegnata a Fanpage.

La smentita di Mediaset

Per quanto sia plausibile una notizia del genere data dal quotidiano di Sallusti – vicino alla famiglia Berlusconi – Fanpage ha pubblicato un articolo in cui la questione viene smentita. Secondo la testata, infatti, non ci sarebbero possibilità concrete di un reale passaggio a Mediaset di Giorgino (in particolar modo al notiziario di punta, il Tg5) e a dirlo sarebbero «fonti vicine alla redazione della testata di di Cologno Monzese». Si tratterebbe di una trattativa « di cui non si è mai sentito parlare ai livelli intermedi e nei corridoi, lì dove solitamente nascono gli spifferi, che possono spegnersi o trasformarsi in cicloni».

I dati di fatto sono il clima in Rai, la richiesta di cambio di lavoro, il legame che va oltre i trent’anni di lavoro del giornalista con il servizio pubblico. Non è possibile, per ora, stabilire cosa sia stato deciso e quale tipo di trattativa ci sia in corso e – probabilmente – non lo sarà fino alla conferma del diretto interessato e delle aziende coinvolte.