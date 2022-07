Non sarà più conduttore dell'edizione serale della testata più importante della Rai, andrà alla Direzione editoriale dell'offerta informativa

Francesco Giorgino saluta (per sempre?) il Tg1

La rivoluzione delle conduzioni è stata – in questi giorni – sotto gli occhi di tutti. Il Tg1 ha completamente rinnovato, sotto la direzione di Monica Maggioni, il suo parco conduttori. Nelle ultime serate, oltre all’intramontabile Alessio Zucchini e alla garanzia offerta sempre da Elisa Anzaldo, la vera sorpresa è stata Giorgia Cardinaletti, che ha dato alla principale testata del servizio pubblico una ventata di novità e una impostazione da conduttrice di programma (le sue esperienze pregresse, sempre ai programmi della Rai come la Domenica Sportiva, hanno sicuramente aiutato molto) più che da mezzo busto tradizionale. Ma la notizia di oggi è il definitivo saluto di Francesco Giorgino al Tg1, come comunicato dal comitato di redazione della testata.

Francesco Giorgino lascia il Tg1, va alla direzione editoriale dell’offerta informativa

«Care colleghe e cari colleghi – recita la nota del comitato di redazione che è stata riportata da alcune testate -, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa». Dopo 30 anni di lavoro presso la stessa testata, dunque, i colleghi del cdr gli hanno augurato un buon lavoro per il nuovo incarico. Quest’ultimo era appannaggio di Giuseppina Paterniti e, adesso, transiterà sotto la responsabilità di uno dei volti più iconici e popolari del Tg1.

Si tratta di un ruolo di coordinamento, che si occupa di analizzare gli spazi e i vari ambiti di informazione che si ritrovano nelle diverse testate che vanno a fare informazione nel servizio pubblico: non solo i telegiornali, ma anche i programmi di approfondimento (che, a loro volta, fanno capo a una specifica direzione). Sulla questione di Giorgino al Tg1 si erano sollevati diversi rumors: tra questi, anche la presentazione di un certificato medico per spiegare l’impossibilità di essere in redazione alle 6.30 del mattino, una richiesta fatta direttamente dalla direttrice Monica Maggioni che avrebbe voluto affidare a Giorgino, tra gli altri, la conduzione dei programmi informativi di approfondimento del mattino.

