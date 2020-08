La Spezia in festa per la Serie A, ma salta il distanziamento sociale | VIDEO

Un città in festa per la prima storica promozione in A

La prima volta non si dimentica mai. E così questa notte è stata festa grande per le strade di La Spezia, dopo la prima e storica promozione in Serie A del club ligure. Come accaduto in passato – ricordiamo il caso Reggina e quello Napoli dopo la conquista della Coppa Italia – anche i tifosi Spezia hanno prima caricato la squadra in viaggio verso lo stadio Alberto Picco e poi, al triplice fischio, hanno scatenato la festa. Il tutto, purtroppo, senza distanziamento sociale.

Le immagini mostrano cosa è accaduto prima della partita di ritorno contro il Frosinone. Per la cronaca, lo Spezia ha perso 0-1, dopo aver vinto con lo stesso punteggio la gara di andata in Ciociaria, ma il miglior piazzamento in classifica durante la stagione regolare della squadra allenata da Vincenzo Italiano (probabile nuovo tecnico del Genoa) gli ha consentito di trionfare dopo 180 minuti di battaglia sul campo.

Tifosi Spezia in festa, senza distanziamento sociale

Il traguardo raggiunto dalla squadra ligure è storico, ma i tifosi Spezia hanno deciso di festeggiarlo con modalità criticabili, visto il periodo storico che il nostro Paese sta affrontando, con il ritorno di centinaia di contagi lungo tutta la penisola. E le immagini mostrano comportamenti poco consoni a questa delicata fase. E non solo nel pre e nel post gara contro il Frosinone. Gli assembramenti, infatti, sono durati anche per tutti i 90 minuti di gioco.

Gli assembramenti anche durante la gara

Come si può vedere da uno scatto arrivato dall’interno dello stadio Alberto Picco, i sostenitori dello Spezia si sono posizionati sotto la gradinata, all’esterno della struttura, accendendo fumogeni mentre i loro beniamini erano impegnati in campo per conquistare la prima storia promozione in Serie A.

(foto di copertina e video: Giornalettismo)