Quali sono state le principali tendenze nel settore dell’e-commerce nel 2022?

Shopify, una società canadese che sviluppa e commercializza una piattaforma di e-commerce e altri strumenti di marketing utili alle imprese che vogliono vendere i propri prodotti online, ha raccolto in un articolo pubblicato sul proprio blog le dieci tendenze che hanno caratterizzato il mondo delle vendite online nel corso del 2022.

Gli shop online nel 2022 hanno sfruttato i social network e l’intelligenza artificiale

Nel 2022 molti negozi online si sono distinti perché hanno iniziato a investire sullo sviluppo di esperienze di acquisto basate sulla realtà virtuale che consentono a chi vuole acquistare un prodotto di provarlo virtualmente e di valutarne meglio tutte le caratteristiche. Si tratta di una soluzione molto utilizzata nel settore della moda ma anche IKEA, l’azienda svedese che produce e vende mobili e oggettistica per la casa, offre ai suoi clienti questo tipo di esperienza di acquisto. Il social commerce, ovvero la vendita e l’acquisto di prodotti attraverso le piattaforme social, è un altro dei trend che si è affermato durante lo scorso anno. Si tratta di una pratica molto rilevante e soprattutto redditizia perché consente alle aziende di raggiungere nuovi clienti usando le stesse piattaforme che solitamente usano per promuovere il proprio brand con delle campagne di marketing. Anche gli utenti spesso utilizzano i social media per cercare consigli sui prodotti che vorrebbero acquistare e per scoprire nuove mode e marchi: la nascita del fenomeno noto attraverso l’hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, cioé “Tik Tok mi ha spinto a comprarlo” è particolarmente significativo.

Molti e-commerce hanno iniziato ad applicare dei sistemi di Intelligenza Artificiale ad alcuni aspetti delle proprie piattaforme o dei propri processi di vendita. L’IA viene applicata soprattutto nell’ambito dell’assistenza clienti per permettere loro di interagire con l’azienda e ricevere informazioni in modo rapido tramite, per esempio, le applicazioni di messaggistica istantanea.

Altri trend che sono diventati sempre più rilevanti sono l’introduzione di modalità di pagamento innovative come il “compra adesso, paga dopo”, l’utilizzo della ricerca vocale e dei dispositivi come Alexa per fare acquisti online e il livestream shopping che consiste nella promozione e nella vendita di prodotti attraverso video trasmessi in diretta sui social. Alcuni negozi online hanno anche adottato dei sistemi come l’analisi predittiva, che consente di prevedere il comportamento dei futuri potenziali clienti e altri sono stati spinti, al fine di tutelare la privacy dei clienti, a bloccare la raccolta dei cookie di terze parti. Grande attenzione è stata rivolta allo sviluppo di sistemi e strategie che permettano una sempre maggiore integrazione e una migliore convivenza tra commercio offline ed e-commerce e al tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale.

Alcune di queste tendenze sono destinate ad affermarsi e diventare caratterizzanti del settore dell’e-commerce nel corso del prossimo anno: è probabile che le aziende decideranno di puntare sempre più sulla realtà aumentata e sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, ma anche sul social commerce. L’obiettivo è quello di andare sempre più incontro alle esigenze, sempre in evoluzione, dei clienti.