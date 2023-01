Jack Ma non controllerà più la compagnia sorella di Alibaba

«Nessun azionista, solo o con altre parti, avrà il controllo di Ant Group» – è la stringata nota con cui praticamente l’azienda fintech, sorella di Alibaba il colosso cinese dell’ecommerce, annuncia la fine del controllo di Jack Ma, il miliardario iconico che ha fatto sbarcare il Dragone nel mondo del commercio online. La mossa era ampiamente prevista e le sue premesse si erano intraviste già nel 2020. Adesso, però, con la cessione delle azioni di Jack Ma, è diventata ufficiale.

Jack Ma rinuncia al controllo di Ant Group

Ant Group possiede la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo, Alipay, che serve oltre 1,3 miliardi di utenti e 80 milioni di commercianti. Si tratta del secondo gruppo di servizi finanziari al mondo dopo VISA. Insomma, è una delle basi più solide dell’impero commerciale di Jack Ma che, proprio grazie a Ant Group, ha potuto costruire le fortune principali di Alibaba, il suo colosso dell’e-commerce.

Recentemente, al momento di una delle più importanti operazioni di crescita che erano state previste per il colosso fintech, una IPO clamorosa è stata bloccata sul nascere dal partito comunista cinese che voleva mantenere il controllo statale sul sistema di pagamenti digitali, minacciando anche delle multe salatissime nel caso in cui il colosso non avesse rispettato questa intenzione. Ora, il depotenziamento di Jack Ma sembra essere andato propriamente in quella direzione. La sua quota, che prima si attestava oltre il 50% attraverso una serie di entità collegate, scenderà al 6,2%.