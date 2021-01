Il magnate, di solito, prende una pausa prima del capodanno cinese e non ama esporsi quando la sua azienda non attraversa un buon momento

Jack Ma di Alibaba non compare in pubblico da due mesi, ma attenzione al complottismo

L’ultima apparizione in pubblico di Jack Ma di Alibaba risale al 31 ottobre 2020. Da allora, in seguito a contrasti molto aspri con il governo cinese – a cui non sono piaciute alcune critiche del CEO della società di e-commerce -, uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta ha fatto perdere le sue tracce, non partecipando, come da tradizione, né a un noto talent nel campo dell’imprenditoria in quanto giudice, né alla tavola rotonda del forum commerciale di Shangai nel corso della quale interveniva ormai dal 2016.

Il silenzio di Jack Ma

C’è già chi parla di un complotto per mettere a tacere uno degli assi portanti del capitalismo nel regime comunista cinese, c’è chi sottolinea come i contrasti con Xi Jinping dell’ultimo periodo fossero diventati ormai insanabili e chi, ancora, evidenzia come l’hashtag #MaYunBannedFromLeavingChina fosse stato oscurato, qualche settimana fa, su Weibo, il più noto social network cinese.

Tuttavia, occorre non farsi trascinare eccessivamente dal complottismo e dal catastrofismo, evitando di spacciare delle teorie sin troppo azzardate sul destino di una figura che è diventata centrale nello scacchiere economico cinese e mondiale. Secondo quanto raccolto dal Guardian e da alcuni altri forum internazionali specializzati, infatti, Jack Ma sarebbe solito prendersi una pausa più o meno lunga qualche mese prima del capodanno cinese, in programma nel mese di febbraio.

E anche se due mesi (oltre a quello di gennaio che ci separa dalla festività) sembrano troppi per una vacanza, a questo bisogna aggiungere che, quando Jack Ma ha vissuto delle fasi delicate per la sua attività sia in patria, sia all’estero, ha sempre preferito mantenere un profilo basso e uscire fuori dai riflettori. Ma cosa l’ha portato a scontrarsi così apertamente con il regime di Pechino? Innanzitutto, nel mese di ottobre, Jack Ma avrebbe criticato in maniera esplicita i limiti regolamentari stabiliti dal governo nelle transazioni economiche, sollevando – ancora una volta – qualche dubbio sull’anomalia del capitalismo in un regime comunista. Il risultato di questa sua affermazione è rappresentato da un’inchiesta governativa relativa al monopolio di Alibaba e del suo principale concorrente TenCent nel settore del commercio online.

Questioni aperte, insomma, che hanno suggerito prudenza al colosso imprenditoriale cinese.