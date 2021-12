Per Yahoo Finance, Meta è la peggiore compagnia dell’anno

A turbare non tanto il mercato quanto la serenità di chi lavora ai più alti livelli delle compagnie che operano sui mercati ci pensa, ogni anno, il sondaggio di Yahoo Finance: il portale, infatti, chiede ai suoi lettori non soltanto quale riconoscano come azienda più efficiente dei 365 giorni precedenti, ma anche quella peggiore. I lettori sembrano essere concordi, in questo 2021: la peggiore azienda dell’anno è stata individuata in Meta (così è stata ribattezzata Facebook Inc.).

Meta peggiore azienda dell’anno secondo Yahoo Finance

Il sondaggio lascia il tempo che trova per la sua portata numerica: hanno risposto circa 1500 lettori del noto portale economico online. Ma il brand di Yahoo e la ricorsività di questa tradizione non possono sicuramente lasciare indifferenti. I lettori hanno ritenuto che Meta non sia abbastanza proattiva per quanto riguarda la sicurezza dei minori e la loro esperienza sulla piattaforma. Inevitabile il collegamento con le rivelazioni di Frances Haugen, la whistleblower che ha denunciato alcuni comportamenti dell’azienda relativamente agli studi che indicavano esperienze non positive dei minori nell’utilizzo di Instagram. Il grande caos che ha sconvolto Facebook Inc. (e che è stato la spinta propulsiva per il cambiamento del nome e della brand identity in Meta) ha avuto un impatto significativo sull’opinione pubblica.

Meta ha ricevuto il 50% dei voti in più rispetto al secondo classificato, il colosso dell’e-commerce cinese Alibaba. Tuttavia, il 30% di coloro che hanno risposto al sondaggio ritengono che la compagnia di Mark Zuckerberg abbia effettivamente la possibilità di riscattarsi nei prossimi anni. Occorrerà capire se questa possibilità è stata data in virtù delle annunciate modifiche delle sue policies e della maggiore attenzione che verrà dedicata all’esperienza sulla piattaforma, o al nuovo indirizzo e alla nuova direzione che l’azienda intraprenderà cercando di costruire il cosiddetto metaverso.