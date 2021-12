Su Portal di Meta saranno a disposizione h24 interpreti del linguaggio dei segni

Portal di Facebook è uno schermo smart che permette agli utenti di Facebook di rimanere in contatto tramite chiamate e videochiamate. Il display da salotto intelligente possiede, tra le altre cose, funzioni avanzate di messaggistica e videochiamate e oggi si arricchisce di una funzione in più che lo renderà molto più pratico per persone sorde e audiolese. Gli utenti di Portal, infatti, avranno la possibilità di portare all’interno delle videochiamate interpreti del linguaggio dei segni che agiscono indipendentemente dalla persona con cui si parla.

La nuova funzione per il linguaggio dei segni Portal

Tutti i dispositivi Portal di Meta sono da ora molto più pratici e utilizzabili facilmente anche dalle persone che non possono sentire. In collaborazione con ZP Better Together, Meta ha abilitato i Video Relay Services (VRS) – noti anche come servizi di interpretazione video che permettono ai non udenti di comunicare tramite videochiamata con persone udenti -. Le persone non udenti potranno così chiedere l’intervento in videochiamata di un interprete del linguaggio dei segni. Il servizio, per ora, sarà disponibile in inglese e spagnolo.

Così facendo sarà possibile per tutti effettuare chiamate con un pubblico molto più ampio, soprattutto considerato che gli interpreti di ZP saranno a disposizione sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, pronti a collegarsi per ogni tipo di urgenza in ogni parte del mondo. A chiunque sia sordo o abbia problemi di udito viene data la possibilità di avere un Portal gratuitamente collegandosi al sito web di ZP. Indubbiamente una mossa che renderà Portal di Meta celebre tra le persone che hanno l’esigenza di avere a disposizione un interprete del linguaggio dei segni per capirsi e che, in periodo di pandemia, potrebbero registrare una maggiore difficoltà a reperire questo tipo di figura professionale.