Ora i pacchi di Amazon e di InPost potranno arrivare anche nella metro a Roma

Quando non sei tu a inseguire i pacchi, sono i pacchi a inseguire te. Nei giorni scorsi è stata presentata una iniziativa di Atac che consentirà agli utenti di poter ritirare le consegne di Amazon e InPost in alcuni punti di ritiro all’interno di diverse stazioni della metropolitana di Roma. Gli Amazon e gli InPost locker sono fisicamente degli armadietti – ben sorvegliati – che gli utenti possono indicare, al momento dell’ordine, come punto di consegna del proprio acquisto. Sono già diffusi all’interno di centri commerciali, all’interno di bar, di tabaccherie e di altre attività. Adesso, con una novità importante a livello europeo, questi punti di ritiro arrivano anche nelle stazioni della metropolitana.

LEGGI ANCHE > Amazon Italia ha ottenuto la certificazione di parità di genere

Pacchi Amazon in metro e pacchi InPost: l’esperimento più capillare in Europa

I primi locker sono stati presentati il 19 dicembre presso la stazione della metro C Pigneto. È stato soltanto il primo di una serie di appuntamenti che – nelle prime settimane del 2023 – vedranno l’inaugurazione di tanti punti Amazon locker e punti di ritiro InPost in diverse stazioni della metropolitana, per quella che è stata definita la più capillare operazione di questo tipo a livello europeo.

Si tratta di una operazione che si può inserire, per quanto riguarda i progetti dell’amministrazione comunale, nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e nell’ambito del piano “Città in 15 minuti”. In totale saranno 21 le stazioni della metropolitana (su ogni linea: dalla A alla B, passando per la C e per il tronco B1) a essere arricchite da questi punti di ritiro che trasformano l’e-commerce, ormai, in una operazione sempre più a portata di mano e sempre più presente nell’ambito delle nostre azioni quotidiane.

Atac ha anche fornito l’elenco completo delle stazioni che saranno caratterizzato da punti di ritiro e di scambio Amazon e InPost:

METRO A: VALLE AURELIA-LEPANTO-FLAMINIO-ARCO DI TRAVERTINO-GIULIO AGRICOLA-ANAGNINA

METRO B: LAURENTINA-EUR FERMI-EUR PALASPORT-BASILICA SAN PAOLO -TERMINI-CASTRO PRETORIO-PONTE MAMMOLO

METRO B1: JONIO-CONCA D’ORO-S.AGNESE ANNIBALIANO

METRO C: PIGNETO-MALATESTA-TEANO-MIRTI-TORRE MAURA