Shopify si accorda con la Commissione europea per rendere gli acquisti online più sicuri

Shopify, la società canadese con sede a Ottawa che sviluppa e commercializza l'omonima piattaforma di e-commerce, si è impegnata per mettere in atto alcuni miglioramenti

La Commissione europea ha dichiarato che Shopify, la società canadese con sede a Ottawa che sviluppa e commercializza l’omonima piattaforma di e-commerce, si è impegnata per mettere in atto miglioramenti volti a rendere gli acquisti online più sicuri per i clienti.

Shopify consente a chiunque sottoscriva uno dei piani di abbonamento di creare degli e-commerce.

LEGGI ANCHE > Se Google si allea con Shopify significa che contenderà ad Amazon lo scettro dell’e-commerce?

Shopify e gli accordi con la Commissione europea

Shopify si è impegnata a modificare le grafiche dei siti web che propone alle aziende in modo da permettere l’inserimento di informazioni più chiare riguardanti l’azienda e delle informazioni di contatto. Lo scopo è anche quello di informare i professionisti che scelgono Shopify per creare il proprio sito di e-commerce sul Diritto europeo dei consumatori. Shopify, infatti, ha anche accettato di chiudere i negozi online che violano il Diritto europeo dei consumatori e di fornire dettagli aziendali più chiari e pertinenti ai consumatori così da limitare e potenzialmente eliminare la possibilità di essere truffati.

«Quasi il 75% degli utenti di Internet nell’Unione europea fa acquisti online. Questo è un mercato enorme da sfruttare per truffatori e commercianti disonesti e continueranno a farlo a meno che non agiamo», ha affermato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. Lo scopo è quello di spingere le aziende che operano in collaborazione con Shopify a mostrarsi più consapevoli delle proprie responsabilità ai sensi del Diritto europeo dei consumatori e di provvedere a eliminare i siti web delle aziende che trasgrediscono la normativa europea.

Si tratta di un importante impegno assunto da Shopify che dimostra la volontà della società canadese di affermarsi nel campo della vendita online anche competendo con altre società di e-commerce tra cui Amazon. Lo scorso anno, Shopify aveva anche iniziato a collaborare con TikTok, uno dei social network maggiormente utilizzati per permettere agli utenti di fare acquisti direttamente dalla piattaforma.