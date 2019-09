Nella telefonata Trump-Zelensky ci sono le pressioni del presidente Usa contro Biden

Il presidente Trump ha esortato il presidente dell’Ucraina a contattare il procuratore generale William P. Barr sull’apertura di una potenziale indagine sulla corruzione connessa all’ex vice presidente Joseph R. Biden Jr. Il presidente Trump fece pressioni su un leader straniero per trovare qualcosa di non perfettamente pulito su un rivale politico. Si tratta del frutto della telefonata tra il numero uno degli Stati Uniti e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Telefonata Trump-Zelensky: la trascrizione

Durante la chiamata, Trump ha detto al presidente dell’Ucraina che avrebbe dovuto essere in contatto sia con il procuratore Barr che con l’avvocato personale del presidente Rudolph W. Giuliani: «Si parla molto del figlio di Biden, che Biden ha fermato l’accusa, e molte persone vogliono scoprirlo – ha dichiarato Trump a Zelensky durante la chiamata, secondo la trascrizione. – Quindi qualunque cosa tu possa fare con il procuratore generale sarebbe grandiosa».

White House releases memo of President Trump’s call with Ukraine President Zelenskiy (pages 1-4 of 5). https://t.co/mukrz25Wyc pic.twitter.com/mWrqUn3kAi — MSNBC (@MSNBC) September 25, 2019

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato, tuttavia, che Barr non fosse a conoscenza delle pressioni di Trump sul presidente ucraino. La trascrizione della telefonata tra Trump e Zelensky sarebbe quindi la prima prova che il presidente abbia cercato personalmente di sfruttare il potere del governo degli Stati Uniti per promuovere un’indagine politicamente motivata contro un suo potenziale rivale alle prossime elezioni presidenziali.

Cosa c’è stato nella telefonata Trump-Zelensky

«Vorrei che il procuratore generale chiamasse te o la tua gente e vorrei che arrivaste in fondo a questo fatto» – ha dichiarato Trump nella chiamata, in cui viene citato anche Robert S. Mueller III, il consigliere speciale che ha indagato sul Russiagate. La conversazione, in tutto, è durata circa mezz’ora. Al suo interno, tuttavia, non vi è stato alcun riferimento, implicito o esplicito, ai 391 milioni di dollari in aiuti che Trump avrebbe promesso all’Ucraina in cambio di questo favore personale. La sensazione è che questo tipo di trascrizione possa spingere ancora di più i politici americani a continuare sulla strada della richiesta di impeachment per il presidente Usa.

