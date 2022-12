Nel 2022 è iniziata l’era dei device più duraturi e facilmente riparabili

Un mondo in cui tante persone cambiano uno smartphone, un tablet, un pc all’anno e le rimanenti guardano a chi ha questo stile di vita come modello non è più sostenibile. Più chiaro di così – viste le catastrofi ambientali che continuano ad accumularsi e la necessità di produrre meno rifiuti possibili e riciclare creando un’economia circolare – si muore. Sempre più persone sono attente alla questione ambientale e sempre più persone puntano ad avere dispositivi mobili, imprescindibili nella vita di tutti i giorni, che durino quanto più possibile e che, quando si rompono, possano essere facilmente riparati. Un deciso cambio di rotta che al mercato dei device mobili e dei prodotti tech – da Apple a Microsoft – non è sfuggito. Si procede a piccoli passi, certo, ma la tecnologia sostenibile è un tema sempre più attuale e influente attualmente.

LEGGI ANCHE >>> Fair Repair Act, ovvero la legge sul «diritto alla riparazione» che è diventata realtà

Tecnologia sostenibile, sempre più dispositivi duraturi e fatti di materiali riciclabili

In un bilancio dell’anno 2022 il Guardian riassume un po’ tutti quei cambiamenti nel modo di pensare delle persone e nel mercato che, in sostanza, vedono nell’anno che sta passando quello in cui ci sarà un’inversione di marcia rispetto alla produzione di device tecnologici. Guerra, cambiamento climatico e pandemia ci hanno accompagnato in un anno in cui – per forza di cose – le persone hanno dovuto mettere al primo posto cose molto diverse dall’ultimo device tecnologico uscito. E le aziende lo hanno capito.

Si punta, quindi, a creare prodotti più duraturi con materiali riciclabili (quelli con una parte di plastica, metallo o minerale riciclato sono disponibili in ogni categoria) e che siano più facilmente riparabili. Lo abbiamo visto con la Apple – che ha esteso il programma di riparazioni fai-da-te anche ai MacBook – e con Microsoft, che ha promesso di fornire guide all’assistenza e parti di ricambio per i suoi laptop e tablet riparabili e aggiornabili tranquillamente dall’utente.

Forti sconti se si danno indietro vecchi dispositivi

I venditori hanno iniziato a promettere forti sconti in cambio di dispositivi che possono essere rimessi a nuovo, rivenduti o riciclati. Non mancano neanche, da parte delle aziende, vere e proprio modifiche strutturali ai dispositivi allo scopo di ripararli più facilmente. L’iPhone 14, per esempio, è identico a quello degli anni precedenti ma si può aprire sia dallo schermo che dal retro.

Questo significa che quando si tratta delle riparazioni più comuni – dalla sostituzione del vetro posteriore a quella della batteria – sarà possibile procedere in maniera più rapida, semplice ed economica. Considerato che Apple è quello che, solitamente, detta i cambiamenti nell’ambito degli smartphone per primo, è logico supporre che le altre aziende prenderanno la medesima direzione.