Apple estende la riparazione fai-da-te ai MacBook

Oggi Apple ha annunciato, con un post pubblicato sul proprio blog, che offrirà agli utenti gli strumenti e le guide per le riparazioni di computer portatili MacBook Air e MacBook Pro fai da te, senza doversi rivolgere necessariamente all’assistenza. Apple ha affermato che le parti e gli strumenti di assistenza originali saranno disponibili a partire dal 23 agosto e che i clienti potranno acquistare i kit di riparazione o noleggiarli – se intendono utilizzarli per una singola riparazione – al prezzo di 49 dollari. Al momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti ma presto verrà esteso anche in altre zone, cominciando dall’Europa.

Riparazioni MacBook fai da te: la rivoluzione di Apple

Apple aveva annunciato a novembre, anche in quell’occasione con un post pubblicato sul proprio blog, che avrebbe iniziato a vendere dei pezzi di ricambio per i propri dispositivi per consentire ai clienti di ripararli senza doversi rivolgere all’assistenza. Prima di questa innovazione introdotta da Apple, una decisione che ha rivoluzionato l’intera filosofia dell’azienda, l’unico modo per poter accedere alle componenti di ricambio era infatti quello di recarsi in un rivenditore autorizzato o in un reseller ed effettuare lì la riparazione, affidando i propri dispositivi a persone addette alla manutenzione o alla riparazione degli stessi. Inizialmente il servizio era disponibile solo per i modelli 12 e 13 di Iphone ma fin da subito Apple aveva detto che il servizio sarebbe stato esteso agli altri prodotti come Tablet e MacBook e che i pezzi di ricambio si sarebbero potuti acquistare sull’Apple Self Service Repair Online Store, una sezione dedicata del sito ufficiale della Apple. Da oggi sulla stessa sezione è possibile quindi acquistare una dozzina di tipi di riparazione per ogni modello di MacBook e sicuramente il servizio verrà esteso ad altri modelli di MacBook.