Il contenzioso tra Apple e Telegram sui Telemoji

Questo aggiornamento non s’ha da fare. E così gli utenti che utilizzano Telegram sui propri dispositivi iOS rischiano di non poter utilizzare un nuovo sistema di emoticon inserito nell’ultimo pacchetto del social di Pavel Durov. A raccontare quanto avvenuto negli ultimi giorni è stato lo stesso fondatore della nota app di messaggistica istantanea. Perché, secondo la sua versione dei fatti, Apple avrebbe sospeso questo update chiedendo agli sviluppatori di rimuovere alcune novità. Come le Telemoji.

Di cosa si tratta? Di emoji differenti dal passato: non statiche, in movimento. Un qualcosa di diverso rispetto al passato. Ma queste che sono, di fatto, delle emoji animate si stanno scontrando con l’azienda di Cupertino che ha chiesto a Telegram di rimuovere quella porzione di aggiornamento da quel pacchetto ora sospeso.

«Dopo il grande successo del mio post precedente, Apple ci ha risposto con la richiesta di “annacquare” l’aggiornamento in sospeso di Telegram rimuovendo Telemoji, cioè quelle versioni animate vettoriali di qualità superiore rispetto alle emoji standard. Questa di Apple è una mossa sconcertante, perché Telemoji avrebbe portato una dimensione completamente nuova alle classiche emoji statiche a bassa risoluzione e avrebbe arricchito in modo significativo questo ecosistema».

Telemoji, perché Apple ha bloccato aggiornamento Telegram

Come spiega The Verge, al netto di questo sfogo di Durov, né Telegram né Apple hanno fornito (almeno per il momento) ulteriori commenti su questa vicenda. Sta di fatto che, al momento, l’aggiornamento per i dispositivi iOS è ancora sospeso. Ma perché l’azienda di Cupertino avrebbe chiesto di “annacquare” questa versione rimuovendo la novità delle emoji animate? La risposta sembrerebbe essere piuttosto semplice: questo nuovo ecosistema in app andrebbe a cancellare il sistema di emoji presente, di default, sui dispositivi Apple.