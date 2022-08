Hanno imbrattato la sede del quotidiano La Stampa

«Il vostro silenzio uccide», firmato V_V. Queste scritte sono apparse nella notte sui muri e sulle vetrate della sede de La Stampa a Torino. Il quotidiano diretto da Massimo Giannini, dunque, è finito nel mirino di quel “movimento” complottista, anti-vaccinista e anti-sistema che da mesi pullula sui social e che si alimenta attraverso le peggiori teorie cospirazioniste condivise dal suo “ideatore” e dai suoi seguaci su Telegram.

La vernice rossa è la stessa utilizzata per marchiare pareti e oggetti sparsi in giro per tantissime città, da Nord a Sud. I messaggi sono sempre gli stessi e da tempo hanno varcato il confine virtuale dei social e delle chat per fare capolino per le strade di molti comuni.

II membri della setta V_V, che io chiamo ” “VuVuZela”, hanno vandalizzato la sede de @LaStampa. Nello stile QAnon, questi personaggi seguono alle indicazioni di un guru anonimo. Solidarietà ai colleghi e a tutti coloro che vengono attaccati da questi complottisti No Vax. pic.twitter.com/q6Ve5jGt7J — David Puente (@DavidPuente) August 1, 2022

I V_V (da leggere come “ViVi“, come dichiarato dagli stessi sodali di questo movimento) agiscono come una vera e propria setta social. La loro firma è diventata il simbolo di molte azioni simili: quelle due “V” che si uniscono all’interno di un cerchio. Tutti elementi colorati di rosso. Una sigla che sta per «Viral Vendetta», già comparsa qualche giorno fa all’esterno del muro perimetrale che separa l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma dalla strada.

La Stampa, imbrattata la sede torinese del quotidiano

La direzione de La Stampa, guidata da Massimo Giannini, ha rilasciato un comunicato per parlare di questo atto vandalico contro la loro sede: «Questa notte la sede del nostro giornale, a Torino, è stata assalita e imbrattata da vandali no war, no vax, ma soprattutto “no brain”. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità, e a garantire un’informazione corretta, libera e plurale».