La rivoluzione copernicana di Apple che venderà pezzi di ricambio per riparazioni fai-da-te

Non è soltanto un aspetto essenziale nello sviluppo del tech. È un vero e proprio cambiamento epocale nella filosofia di una azienda che ha rivoluzionato il mondo dei dispositivi informatici. I pezzi di ricambio Apple, da oggi, verranno venduti anche ai singoli utenti che ne faranno richiesta per poter riparare gli iPhone, i tablet o i Mac dell’azienda di Cupertino. Prima di questo momento, l’unico modo per poter accedere a queste componenti era quello di recarsi in un rivenditore autorizzato o in un reseller e effettuare lì la riparazione. Adesso, Apple mette a disposizione i pezzi di ricambio per gli avventurieri che desiderano fare da sé.

I pezzi di ricambio Apple a disposizione di tutti

Il post sul blog ufficiale della Apple che ha annunciato la notizia si intitola, in maniera iconica, Apple announces Self Service Repair e al suo interno si spiega come verranno gestite le richieste da questo momento in poi. Per ora, i pezzi di ricambio saranno disponibili per gli iPhone 12 e 13, ma presto arriveranno anche le componenti dei nuovi computer con processore proprietario M1 (prodotti a partire dal 2020). Tempistiche di rilascio: negli Stati Uniti sarà possibile farlo dal gennaio del 2022, negli altri Paesi del mondo la soluzione sarà percorribile a partire dai mesi successivi.

Quante volte vi è capitato di far cadere a terra l’iPhone e dover sostituire il suo schermo perché ormai irrimediabilmente rovinato? La sua sostituzione potrà dunque essere possibile anche attraverso un po’ di applicazione a casa e senza eccessive richieste economiche da parte dei rivenditori autorizzati. L’elenco delle componenti disponibili avrà almeno 200 voci, tra cui sicuramente:

display iPhone

batterie

lente per la fotocamera

fotocamera frontale e posteriore

componenti per i Mac a partire dai prossimi mesi del 2o22

Jeff Williams, il capo dell’operating di Apple, ha dichiarato: «L’accesso a queste componenti offre una soluzione in più ai nostri clienti. Negli ultimi tre anni, Apple ha raddoppiato i suoi punti di riparazione e adesso stiamo lavorando per una manutenzione fai-da-te dei dispositivi». I pezzi di ricambio potranno essere ordinati sull’Apple Self Service Repair Online Store, una sezione dedicata del sito ufficiale della Apple.