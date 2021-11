Apple permetterà finalmente di trasmettere i dati iCloud post mortem

Che fine fanno i dati di iCloud dopo la morte? Nessuna, perché fino a questo momento Apple non ha mai permesso a terzi di accedere alle informazioni dei suoi utenti, un po’ come a dire: ciò che accade su iCloud rimane su iCloud e viene custodito dal solo proprietario di quei dati anche nella tomba. Per quanto macabro sia questo discorso, è però incredibilmente attuale ed estremamente importante. Oggi i nostri dispositivi sono le cassaforti della nostra vita online e non potervi accedere – anche da parte delle forze dell’ordine – dopo la nostra morte, è stata una delle principali contestazioni ad Apple negli ultimi anni.

Apple apre l’accesso ai dati iCloud dopo la morte

Come sarà resa possibile la condivisione dei dati iCloud di Apple dopo la nostra morte? Con un nuovo programma: Digital Legacy, disponibile su iPhone, iPad e Mac, che permetterà di scegliere cinque contatti Legacy che potranno vedere le tue cose quando non ci sarai più. Una forma di testamento digital. Fino ad ora, quando una persona cara o un membro della famiglia muore, non c’era un modo semplice per accedere al loro account iCloud e assolutamente nessun modo per sbloccare il loro telefono senza conoscere la password di sblocco. Secondo i termini di servizio di iCloud, i dati della persona deceduta rimarranno per sempre con lei, senza che morte li separi.

Invece, con il nuovo programma in arrivo in iOS 15.2 – spiega The Verge – le cinque persone designate possono accedere ai tuoi dati e alle informazioni personali memorizzate in iCloud quando morirai, come foto, documenti o acquisti. Per attivare Digital Legacy, Apple richiede una prova della morte e una chiave di accesso. In generale, questo è un grande passo avanti per Apple, ma allo stesso tempo anche un venir meno a quei principi fondamentali di protezione della privacy dei suoi utenti, che ha sempre decantato sin dalla sua fondazione. Adesso, sembra mettersi al passo di Google e Meta (ex Facebook), che hanno già dei sistemi in atto per designare l’accesso all’account di altre persone.

Come impostare un contatto legacy per il tuo post mortem

Anzitutto, requisito fondamentale è aver installato sul proprio dispositivo l’aggiornamento iOS 15.2; dopodiché vai su Impostazioni > [il tuo nome] > Password e sicurezza.

Su un Mac, vai in Preferenze di sistema > ID Apple > Password e sicurezza. Sotto Contatto legacy, segui le istruzioni per aggiungere tale contatto.

Pensare a chi lasciare in eredità la propria vita digitale è una scelta non semplice da prendere e nel compierla – non a caso – ci passerà l’intera vita davanti, con tutte le persone che più meritano la nostra fiducia. Chi è degno a tal punto da poter leggere tutto ciò che di più privato custodisco nel mio cellulare? E poi, chi mi dice che quelle persone non moriranno prima di me?