L’ultimo aggiornamento di Apple per Mac sta creando diversi problemi

Nei giorni scorsi, Apple ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento per i suoi Mac (macOS Monterey) e ha invitato tutti i suoi clienti a procedere con il download. Poi, però, ci si è accorti di un piccolo problema, non di poco conto: un bug nel firmware del chip sicurezza sta impedendo a diversi clienti-utenti di avviare il proprio dispositivo. Sui social emergono decine di segnalazioni da parte di persone che, una volta effettuato l’update suggerito dall’azienda di Cupertino, non sono più riuscite ad accendere il proprio MacBook. Ora, però, il problema è stato individuato e per tutti sta per arrivare la soluzione a questo problema.

Attraverso un comunicato, Apple ha fatto sapere che il bug all’interno del chip di sicurezza del firmware T2 è stato individuato a corretto e che ora è presente nei nuovi aggiornamenti. Ma cosa deve fare chi non ha la possibilità, proprio per questo problema, di accedere al proprio pc ed effettuare il download della nuova versione – corretta – dall’ultimo aggiornamento Mac (macOS Monterey)?

«Abbiamo identificato e risolto un problema con il firmware sul chip di sicurezza Apple T2 che impediva a un numero molto ridotto di utenti di avviare il proprio Mac dopo l’aggiornamento di macOS. Il firmware aggiornato è ora incluso con gli aggiornamenti macOS esistenti. Tutti gli utenti interessati da questo problema possono contattare il supporto Apple per assistenza».

Aggiornamento Mac, il bug che impedisce l’avvio dei pc

L’azienda di Cupertino, oltre a specificare che i pc colpiti da questo problema sono un numero ridotto (ma comunque i disagi non si possono valutare solo in termini meramente numerici), invita tutti coloro i quali ancora non hanno la possibilità di avviare il proprio dispositivo (e, quindi, di procedere con il nuovo aggiornamento corretto) a contattare il supporto. Lì verranno date le indicazioni per procedere con il riavvio “coatto” e superare quell’ostacolo provocato dall’aggiornamento bacato.