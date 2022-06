Fair Repair Act, ovvero la legge sul «diritto alla riparazione» che è diventata realtà

Il Fair Repair Act è realtà. Lo Stato di New York ha approvato la prima legge sul «diritto alla riparazione» di prodotti elettronici che iFixit – comunità globale di persone che si forniscono aiuto a vicenda nell’ambito delle riparazioni – dovrebbe rendere le riparazioni non solo meno costose ma anche più complete. Il provvedimento sancisce che tutti i produttori che vendono «prodotti elettronici digitali» nei confini dello Stato devono mettere a disposizione dei consumatori dei negozi indipendenti di strumento, parti e istruzioni per le riparazioni.

Fair Repair Act, in vigore tra un anno

Il provvedimento, attualmente, è in attesa della firma del governatore Kathy Hochul – che, come previsto, dovrebbe sostenerlo – e entrerà in vigore a un anno a partire dalla sua approvazione. Si tratta di «un passo da gigante per la riparazione» – come hanno scritto quelli di iFixit sul loro blog – poiché «L’approvazione di questa legge significa che le riparazioni dovrebbero diventare meno costose e più complete: le persone che vogliono riparare le proprie cose possono farlo» diversamente da prima, quando «i produttori potevano spingere i consumatori a rivolgersi alle officine autorizzate».

La competizione, a questo punto, è aperta. Si tratta dell’epilogo dopo tutta una serie di pressioni sul governo federale per far valere i diritti dei consumatori di riparare e di rimettere a nuovo i prodotti acquistati in precedenza. Lo scorso anno Joe Biden, tra le altre cose, ha emesso un ordine esecutivo che invitava la Federal Trade Commission a fare rispettare i diritti di riparazione.

Come spiega The Verge, non è lo Stato di New York il primo a fare approvare una legge sul diritto alla riparazione però è il primo che la renderà applicabile all’elettronica generale e non solo specifica (come, per esempio, il Massachusetts con le automobili o il Colorado con le sedie a rotelle motorizzate). Si prevede che questa legge possa avere un impatto che si estenderà ben oltre i confini dello Stato in cui è stata approvata poiché, considerato che verranno resi disponibili manuali per la riparazione, non ci vorrà molto perché vengano diffusi a livello mondiale.