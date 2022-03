Da Airbnb a Siemens, i gruppi che hanno sospeso le attività con la Russia

Da Boeing ad Airbnb passando da Volvo per arrivare fino a Siemens. Sono molti i gruppi che hanno deciso di cessare le loro attività o sospendere la vendita dei loro prodotti in Russia in seguito alle sanzioni contro l’invasione russa dell’Ucraina. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos.

LEGGI ANCHE –> Airbnb sospende le sue attività

Dall’elenco stilato dall’agenzia russa Tass figurano aziende che operano nei settori dell’aeronautica, dell’auto ma anche dell’abbigliamento o della logistica. Boeing, Airbus ed Embraer hanno sospeso le forniture di pezzi di ricambio per i loro aerei alle compagnie aeree russe, la manutenzione e il supporto tecnico. Anche il centro di addestramento Boeing di Skolkovo a Mosca ha temporaneamente smesso di funzionare. Le case automobilistiche Mercedes-Benz, Bmw, Volvo e Man hanno deciso di interrompere temporaneamente le esportazioni e di ‘congelare’ la produzione locale in Russia. Anche Ford ha sospeso le sue attività. Suzuki, Honda, Mazda non forniranno auto e moto al paese. General Motors e Scania stanno sospendendo le consegne di veicoli, mentre Nissan sospende le forniture del crossover Pathfinder. Volkswagen Rus ha temporaneamente sospeso le spedizioni di auto nella Federazione Russa alle concessionarie russe. La produzione di auto del gruppo Volkswagen nel paese è stata interrotta fino a nuovo avviso. Toyota sospenderà la produzione a San Pietroburgo dal 4 marzo a causa di interruzioni nella fornitura di componenti. Hyundai e Renault sospenderanno l’assemblaggio delle auto nei loro stabilimenti russi rispettivamente a San Pietroburgo e Mosca dal 5 marzo. Skoda sta tagliando la produzione per mancanza di componenti. Daimler Truck ha sospeso la cooperazione con la russa KamAZ.

Apple ha interrotto le esportazioni e il commercio online, nonché limitato il funzionamento dei servizi. Il gruppo Dell ha temporaneamente interrotto la vendita di prodotti. Il gruppo di software tedesco Sap ha sospeso le sue attività in Russia e la vendita dei suoi servizi e prodotti. Oracle ha sospeso tutte le operazioni nel paese. Ericsson ha sospeso la consegna delle merci ai clienti in Russia. La Russia non potrà ricevere i prodotti del più grande produttore mondiale di semiconduttori Tsmc né potrà produrre semiconduttori con il marchio Elbrus, che sono stati sviluppati nel paese. Il gruppo tedesco Siemens ha interrotto le operazioni e le consegne in Russia. L’azienda continua ad adempiere alla sua manutenzione e riparazione secondo quanto previsto dagli obblighi nel paese. Walt Disney Company, Warner Bros. e Paramount Pictures hanno sospeso le proiezioni dei loro film. Il marchio di abbigliamento Karl Lagerfeld ha interrotto le consegne in Russia e ha disattivato l’opzione di acquistare i suoi prodotti online. Le vendite sono state sospese da H&M. Il rivenditore di abbigliamento e accessori Asos ha bloccato la spedizione, rendendo impossibile effettuare un ordine sul sito e il produttore di articoli sportivi Nike ha fatto lo stesso. La società iHerb, che vende integratori alimentari, vitamine e prodotti alimentari, consegnerà solo gli ordini già elaborati in Russia, attualmente non accetta nuovi ordini. Le consegne dei prodotti da parte del produttore di giocattoli Lego sono state temporaneamente sospese. Diageo, il più grande produttore mondiale di alcolici, non fornirà i suoi prodotti per il momento. L’azienda produce bevande con marchi famosi, come Guinness, Bailey. Il colosso dei mobili Ikea ha sospeso le vendite in Russia, così come tutte le esportazioni e le importazioni da e verso il paese e la produzione locale. Il rivenditore di mobili danese Jysk ha temporaneamente chiuso i suoi negozi. La società di trasporti e logistica Kuehne+Nage non consegnerà più merci in Russia ad eccezione dei prodotti farmaceutici e degli aiuti umanitari. Maersk ha fatto lo stesso, ma temporaneamente. Dhl, Cma Cgm, Fedex e Ups hanno sospeso la consegna di merce e documenti.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]