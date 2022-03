Airbnb sospende le sue attività in Russia e in Bielorussia

La piattaforma americana di affitti Airbnb sta sospendendo le sue attività in Russia e Bielorussia in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Lo ha annunciato, in un messaggio su Twitter, il Ceo della società, Brian Chesky. Nei giorni scorsi la sua fondazione, Airbnb.org, ha riferito che avrebbe offerto alloggio gratuito a 100.000 rifugiati in fuga dall’Ucraina verso paesi vicini come Polonia e Romania. La sospensione delle operazioni di Airbnb in Russia e Bielorussia segue un’ondata di misure simili prese da altre aziende statunitensi come Boeing, Apple e Disney. Ciò è in linea con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali su molte parti dell’economia russa, come le banche, che hanno reso quasi impossibile per le imprese globali operare in Russia. La società americana Airbnb è l’ultima, in ordine di tempo, ad annunciare tale decisione dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

