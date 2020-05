In Lombardia il tasso di contagio scende sotto la media nazionale di 0,80

Notizie positive dalla Lombardia. Il tasso R0 della regione è stato misurato a 0,75, sotto la media nazionale di 0,80. Ciò significa che, in questo momento, l’R0 della regione e quello del paese sono sotto controllo. Il coronavirus è destinato a spegnersi, infatti, se l’R0 rimane sotto il valore 1 poiché questo significa che ogni persona infetta può contagiare meno di un individuo. A comunicarlo è il vicepresidente della regione Lombardia a SkyTg24.

R0, Lombardia sotto la media nazionale

La Lombardia si trova sotto la media nazionale di 0,80 di tasso di contagio. «Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80; il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una», ha fatto sapere il numero 2 della regione, vice del governatore Fontana.

L’importanza dell’R0 sotto il valore 1

Come ha sottolineato Fabrizio Sala, l’importante è rimanere al di sotto del valore 1 così da garantire un livello di contagio tale che porti la malattia a spegnersi da sola. «Questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini», ha sottolineato. Siamo al punto in cui la capacità di diffusione dell’epidemia è ridotta, con ogni individuo malato capace di contagiarne meno di uno. Proprio su questo indice si basano le scelte del comitato tecnico-scientifico, che ad aprile ha giustificato il prorogarsi della chiusura delle scuole con il timore di un conseguente, notevole aumento dell’R0. Tenere l’indice di contagio sotto lo zero è fondamentale per non correre il rischio di riempire nuovamente tutti i posti in terapia intensiva. I numeri della Lombardia sono in miglioramento costante negli ultimi giorni (63 deceduti ieri e 42 il giorno precedente) con un numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva stabile e – sempre ieri – 577 nuovi positivi in regione.

