Ronaldo, si riapre il caso di stupro ai danni della modella Kathryn Mayorga

La storia dello stupro da parte di Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga non è finita. Il caso è stato riaperto e il calciatore rischia di essere portato in tribunale per discutere di quanto accaduto dopo l’esito del test di capacità mentale che gli avvocati della modella hanno richiesto per lei. Secondo i legali, infatti, quando la donna ha accettato l’accordo – nel 2010 – per ritirare le accuse in cambio di 300 mila euro non sarebbe stata in condizioni di piena sanità mentale. Si riapre quindi il caso di stupro Ronaldo.

Stupro Ronaldo, il calciatore potrebbe andare in tribunale

Le indagini per la presunta violenza di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga nel 2009 potrebbe riaprirsi e il calciatore tornerebbe ad essere indagato. L’emittente spagnola Deportes Cuatro parla do un esame che potrebbe portare alla riapertura del caso, quello sullo stato mentale della modella. La giovane, che avrebbe accettato denaro dal calciatore per tacere la violenza subita, non sarebbe stata all’epoca della firma in grado di capire tutte le conseguenze derivanti dall’accettazione di quel contratto.

Un tribunale di Las Vegas vuole discutere la questione

A riprendere in mano le carte del caso è stato un tribunale di Las Vegas dopo che la donna, insieme ai suoi avvocati, ha deciso che vuole arrivare fino in fondo. Per ora il giudizio è a sfavore di Ronaldo, che potrebbe doversi presentare in aula per dibattere della questione entro il prossimo dicembre. In quell’occasione dovrebbero essere presentate le carte che attestano l’esito del test di capacità mentale della modella e, a quel punto, il caso sarebbe riaperto grazie a questa udienza pubblica in Usa. Intanto gli avvocati di Ronaldo stanno insistendo sul fatto di aver già provato le capacità mentali piene della donna al momento dell’accordo e Ronaldo non ha mai negato il rapporto sessuale con la giovane, solo l’accusa di violenza.