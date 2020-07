C’è chi dice «manteniamo le distanze» e chi fa i selfie senza mascherina

Imprevisto per Giuseppe Conte che si è concesso un giro per le strade di Roma, questo pomeriggio nel corso di una pausa di lavoro. Avvicinato da una studentessa – che ha affermato di aver sostenuto l’esame di diritto all’Università di Firenze proprio con Giuseppe Conte come docente -, il presidente del Consiglio ha dovuto fronteggiare qualche momento di imbarazzo. La studentessa Conte, infatti, ha affermato: «Facciamoci un selfie, dovrei togliermi mutande e reggiseno per fare una foto di questo tipo, ma vabbè…».

LEGGI ANCHE > Salvini pulisce gli occhiali con la mascherina nel corso della conferenza stampa

Studentessa Conte gli chiede un selfie e lo mette in imbarazzo

Giuseppe Conte ha prima guardato perplesso i propri collaboratori, poi ha accettato lo stesso la fotografia, non senza redarguire la ragazza che non indossava la mascherina: «Manteniamo le distanze per cortesia» – ha detto il presidente del Consiglio.

Studentessa Conte e gli stili diversi con Salvini

L’immagine ha richiamato per antitesi quella del principale avversario politico di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, che negli ultimi giorni è stato in diverse città italiane per lanciare la campagna elettorale della Lega alle elezioni regionali di settembre. In quelle circostanze – a partire dalla manifestazione del 2 giugno a Roma – è stato spesso criticato per aver fatto diversi selfie a distanza molto ravvicinata con i suoi elettori, spesso senza mascherina o con la mascherina abbassata. Diversa, invece, la scelta del presidente del Consiglio che – in pubblico – non ha mai tolto la mascherina, anche quando diverse persone si sono avvicinate a lui per chiedergli una foto. Selfie sì, ma con distanziamento. E ben vestiti.