La novità nella partita del Cloud della PA è la convergenza tra Fastweb e Aruba

Alle ore 16 del 21 marzo è scaduto il termine utile per la presentazione, definitiva, delle offerte per la realizzazione della cosiddetta Strategia Italia Cloud e la conseguente messa in piedi del sistema che dovrebbe unire in Cloud i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Il risultato ha presentato una conferma, ormai incisa nella pietra sin dai primi momenti dello sviluppo della gara, e una mezza novità. Se, infatti, da un lato resta salda l’alleanza formata da Tim-Cassa Depositi e prestiti-Sogei-Leonardo (questa cordata ha superato la preselezione con il proprio progetto, ottenendo un vantaggio ai fini dell’assegnazione del progetto), dall’altro c’è un nuovo fronte che cerca di inserirsi all’interno della partita dell’assegnazione.

LEGGI ANCHE > Nessuna sorpresa, il progetto del cloud italiano della PA è quello di TIM

Strategia Italia Cloud, l’asse Fastweb e Aruba

Questo fronte è rappresentato dalla coppia Fastweb-Aruba. Entrambe le aziende erano già state coinvolte nella corsa al bando, ma con partner diversi: Fastweeb, infatti, aveva fatto asse inizialmente con Engineering, mentre Aruba si era presentata – in fase di preselezione – in join venture con Almaviva. L’asse Aruba-Almaviva si era presentato inizialmente come proposta lanciata da «due aziende interamente a proprietà e a guida italiana», che puntava a una sorta di resilienza del dato che potesse far a meno del ruolo preminente che, in altri progetti, si configurava per le grandi Big Tech come Google, Aws e Microsoft. Evidentemente, però, non si è trovata la quadra e Fastweb da un lato e Aruba dall’altro hanno lavorato per trovare, tra loro, una nuova convergenza.

Nel caso in cui dovessero riuscire ad avere un ruolo importante nel progetto del Cloud della Pubblica Amministrazione in Italia (di cui più volte vi abbiamo parlato, approfondendo la tematica), Aruba e Fastweb costituiranno una Newco per la realizzazione di un partenariato pubblico-privato. La grande favorita, in ogni caso, resta la cordata (al 55% pubblica) costituita da Tim, Cassa Depositi e Prestiti, Sogei e Leonardo: in caso di offerta preminente da parte di Aruba e Fastweb, in quanto vincitrice della preselezione grazie al suo progetto, potrà avere l’opportunità di pareggiare l’offerta presentata. Nei prossimi sei mesi, in ogni caso, si avrà l’assegnazione definitiva di un progetto definito strategico che si andrà a incardinare nel Pnrr e che prevede nuovi livelli di sicurezza per la Pubblica Amministrazione italiana, dalle istituzioni centrali fino a quelle più marginali e periferiche.