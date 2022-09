Instagram sta lanciando la sua funzione “longer stories”: le Storie potranno durare più di 15 secondi

Fino ad ora, su Instagram era possibile registrare delle Storie della durata massima di 15 secondi. Poco fa, il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato in un tweet che Instagram starebbe lanciando la sua funzione per registrare delle storie più lunghe. I video inferiori a 60 secondi non verranno più suddivisi in più segmenti da 15 secondi, quindi in più Storie consecutive, ha scritto Navarra.

Instagram is rolling out its longer stories feature

Videos will no longer be split into separate story segments if under 60 seconds long. pic.twitter.com/Rc2L8WVVmp

— Matt Navarra (@MattNavarra) September 23, 2022

Storie 60 secondi, Instagram rincorre TikTok?

Instagram sta lavorando per introdurre Storie più lunghe di 15 secondi già da tempo, anche nell’ottica di competizione con il rivale TikTok, dove la durata massima dei video viene progressivamente aumentata e potrebbe anche arrivare a una durata massima di 10 minuti. A ottobre dello scorso anno, il leaker italiano Alessandro Paluzzi aveva svelato l’esistenza delle “longer stories” e di un messaggio che annunciava la loro introduzione, molto simile a quello condiviso oggi da Matt Navarra: «I video lunghi fino a 60 secondi non verranno più suddivisi in segmenti. Ora si potranno aggiungere musica ed effetti a tutto il video».

#Instagram is working on longer stories 👀 ℹ️ Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segments. pic.twitter.com/FihDOTymEL — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 19, 2021

A dicembre dello scorso anno, Matt Navarra aveva scritto un tweet simile a quello pubblicato oggi in cui annunciava però che Instagram aveva iniziato a testare le storie di 60 secondi in Turchia.

Instagram is testing longer stories segments of up-to 60 seconds Spotted by @yousufortaccom in Turkey pic.twitter.com/6LJ2Rjqbpz — Matt Navarra (@MattNavarra) December 15, 2021

Instagram aveva già dimostrato, con l’introduzione dei Reels avvenuta nel 2020, di volersi muovere in questa direzione. L’idea alla base dei Reels era di dare la possibilità agli utenti di montare insieme più video di breve durata in un unico prodotto della durata di un minuto o di 90 secondi. Questa funzione di Instagram assomiglia molto al funzionamento di TikTok sia nella creazione sia nella fruizione di video, per questo Instagram è spesso criticato dagli utenti che non apprezzano queste modifiche che rendono il social network di proprietà di Meta troppo simile a TikTok.