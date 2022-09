A gennaio, Trump potrebbe tornare su Facebook

Donald Trump torna su Facebook a partire dal prossimo mese di gennaio, a due anni esatti dal ban definitivo, causato dalle proteste di Capitol Hill, incentivate proprio dai messaggi dell’ex presidente degli Stati Uniti sui social network (non solo su Facebook, in verità)?. La scelta è stata comunicata da Nick Clegg, il numero uno delle relazioni esterne e degli affari globali di Meta, da sempre alter ego di Mark Zuckerberg. È possibile che, senza ulteriori sviluppi della vicenda, il ban di Facebook venga revocato, permettendo all’ex presidente Usa di tornare a utilizzare la piattaforma per la sua nuova corsa elettorale verso la Casa Bianca.

Trump torna su Facebook a inizio gennaio 2023

In effetti, il fatto che il tycoon fosse stato sospeso da Facebook indicava palesemente come la decisione non fosse definitiva. Non si trattava, infatti, di un ban permanente, ma di un periodo di assenza dalla piattaforma, per quanto lungo. A conti fatti, i due anni di sospensione terminano esattamente il 7 gennaio 2023, il giorno successivo al secondo anniversario delle proteste di Capitol Hill. Nel frattempo, Donald Trump – per ovviare all’ostracismo dai social network – si è costruito una propria piattaforma, The Truth Social che, nonostante un periodo di numerosi download all’inizio del 2022, in realtà non ha mai avuto un impatto devastante sul mercato globale dei social network. Da lì il presidente Usa ha continuato a comunicare, senza preoccuparsi troppo di doversi moderare o di non strizzare abbastanza l’occhio alle teorie complottiste che circolano tra i suoi supporter (ha recentemente repostato, ad esempio, una sua immagine con il simbolo di QAnon).

«Se pensiamo che ci siano contenuti sulla nostra piattaforma che porteranno a danni nel mondo reale, e intendo danni fisici – ha detto Nick Clegg a Semafor – allora sentiamo di avere una chiara responsabilità di agire contro di essi». Questi danni potenziali saranno al centro di una discussione tra esperti in materia, che valuteranno l’opportunità, per Trump, di tornare sulla piattaforma. Ma gli indizi, in questo periodo di tempo, sono stati decisamente eclatanti: a nessuno conviene più che l’ex presidente degli Stati Uniti sia all’esterno di Facebook e dei social network in generale. Occorrerà capire se, in caso di ritorno di Trump su Facebook, l’ex presidente dovrà ripartire da zero o potrà contare sui suoi 35 milioni di followers che, di punto in bianco, si è trovato costretto ad abbandonare ormai quasi due anni fa.