Dove ha vinto Donald Trump

Ohio, Texas e Florida (decisiva visto il peso: 29 Grandi elettori). Sono questi gli Stati principali in cui Donald Trump ha ottenuto la maggior parte dei consensi. Lo rivelano le principali proiezioni che arrivano dai media statunitensi. La corsa alla Casa Bianca continua a essere molto equilibrata, con i due candidati che si trovano ad affrontare un vero e proprio testa a testa. Per il risultato finale occorrerà attendere ancora diverse ore, come per alcuni punti cruciali: la Pennsylvania, per esempio, ma anche Michigan e Wisconsin, con l’incognita dell’esito del voto per corrispondenza. In attesa del dato finale, ecco gli Stati Trump.

Allo stato attuale delle cose, Donald Trump conquista il successo in Iowa, Ohio, Texas e Florida (tra gli Stati Principali). In Pennsylvania il conteggio dei voti arrivati per corrispondenza è stato sospeso. In attesa dei dati finali, però, il candidato repubblicano risulta essere in vantaggio sul rivale Joe Biden con un 56,8% contro il 41,8%. Si tratta di un dato parziale (scrutinato il 40% dei voti) per uno degli Stati che – per il suo peso a livello di Grandi elettori – potrebbe essere decisivo.

Stati Trump, dove il presidente uscente ha battuto Biden

Al momento, dunque, gli Stati Trump sono in minoranza rispetto al risultato elettorale conseguito da Joe Biden. Occorre sottolineare che si tratta di un dato parziale che può essere modificato già nelle prossime ore. Ecco l’elenco delle vittorie conseguite (adesso) dal Presidente uscente: Idaho, Utah, Kansas, Missouri, Nebraska, Louisiana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Kentucky, West Virginia, Indiana, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, Alabama e Arkansas. Oltre a Iowa, Ohio, Texas e Florida. A differenza dei sondaggi delle ultime settimane, la situazione appare in grande equilibrio.