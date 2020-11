Elezioni Usa 2020, i risultati Stato per Stato

Le elezioni americane si basano su un sistema elettorale molto affascinante, totalmente maggioritario, che potrebbe determinare con certezza – al netto di singole rivendicazioni e di risultati davvero prossimi al pareggio – il vincitore di questa campagna per Usa 2020. Joe Biden e Donald Trump si sono sfidati senza esclusione di colpi e, nella notte tra il 3 e il 4 novembre conosceranno il loro destino. I risultati stato per stato (determinanti per capire chi ha vinto) arriveranno a partire dalle 4/5 del mattino ora italiana. Tuttavia, a causa del massiccio ricorso al voto per corrispondenza (per l’emergenza coronavirus), è molto probabile che alcuni stati conosceranno il loro destino anche diverse ore dopo rispetto alla chiusura dei seggi che, negli Stati Uniti, è fissata alle 20 ora locale.

LEGGI ANCHE > Elezioni Usa come si vota, le regole del sistema elettorale

Risultati stato per stato nelle elezioni Usa 2020

Ecco il prospetto dei risultati stato per stato, in diretta LIVE su Giornalettismo. Tra parentesi, il nome dei Grandi elettori che ogni stato attribuisce al candidato che avrà ottenuto anche un solo voto in più rispetto all’avversario. Per avere la sicurezza del successo, su 538 Grandi elettori, il candidato vincitore dovrà conquistarne almeno 270.

Per le regole del Maine e del Nebraska (e sul perché non sempre tutti i Grandi Elettori vengono assegnati a un singolo candidato), basta leggere questo articolo di Giornalettismo.

Gli Swing State, ovvero quelli che – in base ai sondaggi – presentano fortissime incognite sull’assegnazione dei Grandi elettori, sono segnalati in corsivo, dopo la parentesi. Quest’anno, gli Swing State, secondo i sondaggi, sono 13.

Prima dei risultati stato per stato, una riga aggiornata con il punteggio legato alla sfida Trump-Biden.

Risultati stato per stato, lo schema

Grandi Elettori Trump totali: –

Grandi Elettori Biden totali: –

Alabama (9 Grandi elettori):

Alaska (3 Grandi elettori):

Arizona (11 Grandi elettori) Swing State con risultato in bilico

Arkansas (6 Grandi elettori)

California (55 Grandi elettori)

Colorado (9 Grandi elettori)

Connecticut (7 Grandi elettori)

D.C (3 Grandi elettori)

Delaware (3 Grandi elettori)

Florida (29 Grandi elettori) Swing State con risultato in bilico

Georgia (16 Grandi elettori) Swing State con risultato in bilico

Hawaii (4 Grandi elettori)

Idaho (4 Grandi elettori)

Illinois (20 Grandi elettori)

Indiana (11 Grandi elettori)

Iowa (6 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Trump

Kansas (6 Grandi elettori)

Kentuky (8 Grandi elettori)

Louisiana (8 Grandi elettori)

Maine (4 Grandi elettori)

Maryland (10 Grandi elettori)

Massachusets (11 Grandi elettori)

Michigan (16 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Biden

Minnesota (10 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Biden

Mississipi (6 Grandi elettori)

Missouri (10 Grandi elettori)

Montana (3 Grandi elettori)

Nebraska (5 Grandi elettori)

Nevada (6 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Biden

New Hampshire (4 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Biden

New Jersey (14 Grandi elettori)

New York (19 Grandi elettori)

North Carolina (15 Grandi elettori) Swing State con risultato in bilico

North Dakota (3 Grandi elettori)

Nuovo Messico (5 Grandi elettori)

Ohio (18 Grandi elettori) Swing State con risultato in bilico

Oklahoma (7 Grandi elettori)

Oregon (7 Grandi elettori)

Pennsylvania (20 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Biden

Rhode Island (4 Grandi elettori)

South Carolina (9 Grandi elettori)

South Dakota (3 Grandi elettori)

Tennessee (11 Grandi elettori)

Texas (38 Grandi elettori) Swing state con tendenza per Trump

Utah (6 Grandi elettori)

Vermont (3 Grandi elettori)

Virginia (13 Grandi elettori)

West Virginia (5 Grandi elettori)

Washington (12 Grandi elettori)

Wisconsin (10 Grandi elettori) Swing State con tendenza per Biden

Wyoming (3 Grandi elettori)